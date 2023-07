Facebook, Telegram जैसे ओटीटी प्लेटफार्म को रेगुलेट करने की तैयारी में सरकार, जरूरत पड़ी तो लग सकता है प्रतिबंध

Government in Preparation to Regulate OTT Platforms भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ओवर दि टॉप (OTT) प्लेटफार्म को रेगुलेट करने के मामले में शुक्रवार को मसौदा जारी किया जिस पर स्टेकहोल्डर्स से सलाह मांगी गई है। आईटी मामले की संसदीय समिति की सिफारिश पर यह प्रयास शुरू किया गया है। ट्राई की तरफ से जारी प्रस्ताव में ओटीटी प्लेटफार्म पर उपभोक्ता की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है।

Government in preparation to regulate OTT platforms like Facebook, Telegram, may be banned if needed

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार फेसबुक, वाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ओवर दि टॉप (OTT) प्लेटफार्म को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है और जरूरत पड़ी तो इन प्लेटफार्म की सीमित सेवाओं मसलन राष्ट्रविरोधी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस मामले में शुक्रवार को मसौदा जारी किया जिस पर स्टेक-होल्डर्स से सलाह मांगी गई है। आइए आपको इस खबर के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। ट्राई ने जारी किया मसौदा आईटी मामले की संसदीय समिति की सिफारिश पर यह प्रयास शुरू किया गया है। संसदीय समिति ने कहा था कि संकट के समय राष्ट्रविरोधी ताकत व आतंकवादी फेसबुक, वाट्सऐप जैसे प्लेटफार्म का इस्तेमाल देश के खिलाफ भी कर सकते हैं। संचार विभाग का मानना है कि ओटीटी कई देश से अपना संचालन करते हैं, इसलिए इनपर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के प्लेटफार्म की जिन सेवाओं का इस्तेमाल राष्ट्र हित के खिलाफ होने की आशंका है, उसे बैन किया जा सकता है। इस आशय से ही ट्राई ने यह मसौदा जारी किया है। ओटीटी को रेगुलेट करने की तैयारी में सरकार वाट्सऐप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियों की तरह कॉल, मैसेज जैसे ऐसी सेवाएं भी मुहैया कराते हैं, लेकिन इस काम के लिए उन्हें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है और न ही कोई शुल्क देना पड़ता है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही ओटीटी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। दुनिया के अन्य देशों में भी ओटीटी को रेगुलेट करने का प्रयास शुरू हो चुका है। डेटा कलेक्शन की देनी होगी जानकारी TRAI की तरफ से जारी प्रस्ताव में ओटीटी प्लेटफार्म पर उपभोक्ता की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। उपभोक्ता ओटीटी से यह पूछ सकेंगे कि उनका डाटा ओटीटी प्लेटफार्म ने किसके साथ शेयर किया है और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। ओटीटी प्लेटफार्म को डेटा कलेक्शन में भी पारदर्शिता बरतनी होगी और वे डाटा को उपभोक्ता की इजाजत के बगैर शेयर भी नहीं कर सकेंगे। अभी ओटीटी के लिए इस प्रकार का कोई नियम लागू नहीं है।

