Google Meet पर दो नए फीचर्स QA और Poll शामिल किए हैं। यूजर्स लाइव स्ट्रीमिंग मीट पर इन नए फीचर्स के साथ मीटिंग को पहले अधिक रोचक बना पाएंगे। गूगल इन दोनों फीचर्स को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है। ऐसे में सभी यूजर्स को यह फीचर मिलने तक 15 दिन तक का समय लग सकता है। यहां हम आपको इन दोनों फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Google Meet gets Q & A and Poll Features.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस Meet में नए-नए फीचर्स जोड़ता रहता है। कंपनी ने इस बार बिजनेस और वर्कस्पेस यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए दो नए फीचर्स जोड़े हैं। यूजर्स अब लाइव स्ट्रीम मीट के दौरान Q&A और पोल फीचर चला सकते हैं। गूगल ने एक ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में यह जानकारी दी है कि Meet पर मीटिंग होस्ट अब Q&A और पोल सर्विस इस्तेमाल कर पाएंगे। यह फीचर पहले सिर्फ ट्रेडिशनल मीट पर उपलब्ध था। कंपनी का कहना है कि यह फीचर मीटिंग में यूजर्स को नेक्स्ट लेवल और कॉलेब्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। Q&A फीचर लाइव स्ट्रीम मीट के दौरान Q&A के इस्तेमाल से यूजर्स मीटिंग आसानी से जुड़ पाएंगे। यह वर्कप्लेस और स्कूल में बढ़े काम का हो सकता है। यह फीचर शिक्षकों के लिए भी काम का हो सकता है, जो इसे छात्रों के लिए तैयार किए जा रहे कंटेंट में ऐसे सवालों के जवाब पहले से तैयार करके रख सकते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही मीटिंग को ज्यादा समावेशी बनाने के लिए लाइव मीट में Q&A का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल फीचर पोल फीचर का यूज मीटिंग में उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण हैं और उनपर अधिक चर्चा की जरूरत है। इसके साथ ही पोल फीचर से यूजर्स की राय का पता करने में मदद मिल सकती है। इस तरह यह फीचर मीटिंग को इंगेजिंग और इंटरेक्टिव बनाने में मदगार हो सकता है। कैसे कर पाएंगे इन फीचर्स का इस्तेमाल इन फीचर्स को यूज करने के लिए आपको एडमिन कंट्रोल की जरूरत नहीं होगी। यह फीचर गूगल वर्कस्पेस एंटरप्राइज एसेंशियल प्लस, एंटरप्राइज स्टार्टर, एंटरप्राइज प्लस, एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, एजुकेशन प्लस और टीचिंग एंड लर्निंग अपग्रेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कंपनी इन दोनों फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है। ऐसे में सभी यूजर्स तक इन्हें पहुंचने में 15 दिनों का समय लग सकता है।

