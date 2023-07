Android यूजर्स की होगी मौज! GBoard में डिलीट हुए टेक्स्ट को रिकवर करना होगा आसान; जल्द आएगा नया फीचर

Android keyboard GBoard GBoard को एक नया UNDO बटन मिलेगा जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करेगा। इस फीचर का अभी टेस्टिंग किया जा रहा है और यह नया GBoard बीटा वर्जन में उपलब्ध है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे जनता के लिए कब पेश किया जाएगा। आइए आपको इस नए फीचर के बारे में डिटेल से जानते हैं। (फोटो-जागरण)

Google is working on bringing a new Undo button to its Android keyboard GBoard

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google अपने एंड्रॉइड कीबोर्ड GBoard में एक नया 'अनडू' बटन लाने पर काम कर रहा है, जो हटाए गए टेक्स्ट को वापस लाने की क्षमता जोड़कर यूजर्स को बेहतर टाइप करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, GBoard को एक नया 'अनडू' बटन मिलेगा जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करेगा। इस फीचर का अभी टेस्टिंग किया जा रहा है और यह नया GBoard बीटा वर्जन में उपलब्ध है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे जनता के लिए कब पेश किया जाएगा। GBoard बीटा यूजर्स उठा सकते हैं फीचर का मजा नई रिपोर्ट के अनुसार यह सुविधा वर्तमान में नए GBoard बीटा में लाइव है। कहा जा रहा है कि यह सुविधा सेटिंग्स में GBoard के ओवरफ़्लो बटन में दिखाई देगी। इसे एक स्तर ऊपर लाया जा सकता है, जिससे इसे एक्सेस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अन्य डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्चुअल कीबोर्ड पर नया बटन कथित तौर पर यूजर्स को मूल रूप से "कंट्रोल+जेड" या "कमांड+जेड" फ़ंक्शन करने देगा, जो मूल रूप से चीजों को अनडू करता है और हटाए गए टेक्स्ट को वापस ला सकता है। यह सर्च बार में टेक्स्ट फ़ील्ड से या किसी थर्ड-पार्टी ऐप में भी हो सकता है, बशर्ते कोई GBoard ऐप को अपने डिफॉल्ट कीबोर्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो। कस्टमाइजेबल टूल फीचर भी हो चूका है पेश सर्च दिग्गज कथित तौर पर इस फीचर को पूरे सिस्टम में जोड़ रहा है। नया फीचर कहीं भी काम करेगा जहां आप GBoard का इस्तेमाल करके टाइप कर सकते हैं। Google अपने अधिकांश वर्कस्पेस ऐप्स में अनडू और रीडू बटन की पेशकश कर रहा है, जिसमें कीप नामक नोट लेने वाला ऐप भी शामिल है। बता दें, इस साल की शुरुआत में, Google ने एक नया और कस्टमाइजेबल टूल पेश किया। यह यूजर्स को टूलबार को कस्टमाइज करने देता है, जो कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देता है।

Edited By: Anand Pandey