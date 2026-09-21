Gmail में आया नया 'Copy Code' शॉर्टकट, iOS और Android एप में वेरिफिकेशन कोड कॉपी करना होगा और भी आसान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Gmail में कोड कॉपी करने के लिए नया शॉर्टकट जोड़ा जाएगा। Google को लेकर खबर है कि उसने जीमेल में नया “Copy code” शॉर्टकट शामिल किया है, जिसे 2-फेक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अपडेट के साथ यूजर्स जीमेल के इनबॉक्स से ईमेल को ओपन किए बगैर ही वेरिफिकेशन कोड को कॉपी कर सकते हैं। Google Messages में यूजर्स को ऐसी सर्विस पहले से मिल रही है। Copy कोड का यह नया ऑप्शन Gmail की Android और iOS एप के लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिला है। यह शॉर्टकट फिलहाल Gmail के Web वर्जन में एड नहीं किया गया है।

Gmail का नया‘Copy Code' फीचर जीमेल के नए कॉपी कोड फीचर के बारे में जानकारी 9to5Google के जरिए सामने आई है। Gmail अपने टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इमेल के कोड कॉपी करने के लिए इस बटन को लेकर आया है। फिलहाल यह एंड्रॉयड और आईओएस के लेटेस्ट एप के साथ रोलआउट किया गया है। Gmail के Android वर्जन 2026.09.07.x और Gmail की iOS एप वर्जन 6.0.260907 में इस फीचर को पेश किया गया है। फिलहाल वेब वर्जन में यह फीचर नहीं है।

ईमेल प्रीव्यू के दौरान यूजर्स को पिल-शेप का कॉपी कोड बटन दिखाई देगा। कोड कॉपी करने के लिए यूजर्स को ईमेल ओपन नहीं करना होगा। इससे पहले वेरिफिकेशन मेल में आने वाले कोड को कॉपी करने के लिए यूजर्स को ईमेल ओपन करनी होती थी। यूजर्स सीधे कोड कॉपी कर वेबसाइट या एप में पेस्ट कर वेरिफिकेशन कंपलीट कर सकते हैं।

Copy Code बटन को यूजर्स की सहूलियल के लिए लाया गया है, जो two-factor authentication प्रोसेस को फास्ट करेगा। इससे पहले यूजर्स को ईमेल ओपन कर मैनुअली ओटीपी कोड को कॉपी करना पड़ता था, जिससे उनका काफी समय खर्च होता था। एंड्रॉयड एप्स में सीधे गूगल मैसेज के एसएमएस नोटिफिकेशन से वेरिफिकेशन कोड को सीधे कॉपी करने का भी ऑप्शन भी यूजर्स को ऑफर करता है।