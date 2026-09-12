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महंगे हो सकते हैं Samsung के फ्लैगशिप फोन्स, Galaxy S26 Ultra और Fold 8 सीरीज की प्राइस हाइक की मिली जानकारी

By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
Published: Sat, 12 Sep 2026 10:00 AM (IST)

Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन लवर्स के लिए बुरी खबर आ रही है। एक टिप्स्टर से मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी ...और पढ़ें

Samsung Galaxy S26 Ultra भारत में हो सकता है महंगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra भारत में हो सकता है महंगा। 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जल्द ही भारत में और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। एक टिप्स्टर के मुताबिक, कंपनी Galaxy S26 Ultra की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ये फोन लेटेस्ट Galaxy S26 सीरीज का सबसे टॉप मॉडल है और फिलहाल इसके 12GB रैम व 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 1,39,999 रुपये से शुरू होती है। इसके साथ ही टिप्स्टर ने ये भी संकेत दिया है कि साउथ कोरियन टेक दिग्गज के लेटेस्ट जनरेशन फोल्डेबल्स- Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra की कीमतों में भी ऐसा ही उछाल देखने को मिल सकता है।

Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमत बढ़ सकती है

टिप्स्टर अभिषेक यादव के एक X पोस्ट के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 Ultra की कीमत भारत में बढ़ने वाली है। टिप्स्टर का कहना है कि ये प्राइस हाइक लगभग तय है। हालांकि, नई कीमतें क्या होंगी और ये किस तारीख से लागू होंगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

फिलहाल Samsung Galaxy S26 Ultra के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,39,999 रुपये है। इसका 12GB + 512GB कॉन्फिगरेशन 1,59,999 रुपये में आता है, जबकि टॉप-एंड 16GB रैम और 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,89,999 रुपये है।

अगर Samsung वाकई Galaxy S26 Ultra की कीमतें बढ़ाता है, तो भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में ये फ्लैगशिप फोन बायर्स के लिए और भी ज्यादा महंगा सौदा साबित होगा।

टिप्स्टर ने यह दावा भी किया है कि Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि, Galaxy S26 Ultra के उलट, टिपस्टर ने कहा कि उन्हें इन दो फोल्डेबल फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में पक्का पता नहीं है।

कीमतों की बात करें तो Samsung Galaxy Z Fold 8 की शुरुआती कीमत फिलहाल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,79,999 रुपये है। इसका 12GB + 512GB मॉडल 1,99,999 रुपये में आता है, जबकि 16GB रैम और 1TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की कीमत 2,39,999 रुपये है।

दूसरी तरफ, Galaxy Z Fold 8 Ultra का 12GB + 256GB मॉडल 1,99,999 रुपये से शुरू होता है। इसका 12GB + 512GB वर्जन 2,19,999 रुपये का है, जबकि टॉप-एंड 16GB रैम और 1TB वेरिएंट की कीमत 2,59,999 रुपये रखी गई है।

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