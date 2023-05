नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर ये कहा जाए कि अब पासवर्ड के अंत यानी खत्म होने का समय आ गया है तो क्या आप ये बात मानेंगे? ऐसा हम नहीं, टेक की दिग्गज कंपनी गूगल कह रही है। अगर गूगल कह रही है तो उसकी बात में दम भी होगा। टेक दिग्गज गूगल ने कह दिया है- 'The beginning of the end of the password'. मतलब पासवर्ड का दौर अब खत्म होने वाला है।

अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको Pass-Key कहा जा रहा है। पास-की में आपको किसी ऐप में पासवर्ड डालने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि पासवर्ड की शुरुवात किसने की थी। पासवर्ड में कैसे बदलाव होते गए कि हम पासवर्ड से सीधे बायोमेट्रिक लॉक (फेस, वॉइस और फिंगरप्रिंट) पर आ गए।

पासवर्ड की शुरुआत कब और किसने की थी

1960 के दशक में कंप्यूटरों की अपग्रेड ने पासवर्ड के इस्तेमाल को बदल दिया। पासवर्ड पहले मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन समय के साथ-साथ ये धीरे-धीरे लोगों के दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गए। 1960 में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के कंप्यूटरों को CTSS (कम्पेटिबल टाइम-शेयरिंग सिस्टम) के तहत फर्नांडो कोरबेटो ने एक बड़ा टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सीटीएसएस बनाया था।

पासवर्ड के बदले ये चीजें होती थी इस्तेमाल

फर्नांडो कोरबेटो के मॉडल के मुताबिक टर्मिनल का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को करना था। इनमें हर एक का अपना प्राइवेट डाटा और फाइल्स थीं। कोरनेल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर फ्रेड स्केनीडर के अनुसार 60 के दशक से पहले यूजर की निजी जानकारी से जुड़े सवाल पूछा जाता था। इसमें कंप्यूटर पासवर्ड की बजाय आपसे ऐसे सवाल पूछता है, जिनके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है। समय के साथ-साथ टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव आए और फिर धीरे-धीरे पिन, पैटर्न से हम बायोमेट्रिक पासवर्ड यानी फेस और फिंगरप्रिंट लॉक पर आ गए।

क्या है पासवर्ड की नई चाबी Passkey

पास-की एक तरह की डिजिटल-की है, जिसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें यूजर्स को सिर्फ फेस आईडी या टच आईडी से ऑथेंटिकेशन करना होता है। आसान भाषा में कहें तो स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिन्ट लॉक या फिर फेस अनलॉक ही एक पासवर्ड का काम करेगा। Two-factor Authentication मेथड की तुलना में यह यूजर्स को ज्यादा सेफ रखता है। नॉर्मल पासवर्ड को हमें याद रखना पड़ता है, जबकि पास-की से आप किसी भी वेबसाईट पर बिना पासवर्ड डाले सीधे लॉगिन कर सकते हैं।

क्या पासवर्ड का खत्म होने का समय या गया है?

पासवर्ड इतना जल्दी खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनियां अभी इस फीचर का टेस्टिंग कर रही हैं। गूगल ने इसे पेश कर दिया है। बहुत से लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाला समय में फ्यूचर इसी का है। कंपनियां ये भी कयास लगा रही हैं कि हो सकता है अगले साल पासवर्ड-डे पर आपको पासवर्ड की जरूरत न पड़े। कहने का मतलब ये है कि पासवर्ड-लेस दुनिया का सपना बहुत जल्द साकार हो सकता है।