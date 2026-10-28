Free Fire India लॉन्च, कैसे करें डाउनलोड? बच्चों के लिए मिलेगा खास पैरेंटल कंट्रोल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। Garena ने अपने पॉपुलर बैटल रॉयल गेम Free Fire India को भारत में 28 अक्टूबर 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया है। गेम को Google Play Store और Apple App Store से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।

Google Play Store और Apple App Store पर इसकी लिस्टिंग हो गई है, गेम का साइज Android पर 392MB और iPhone पर 1.49GB है। इतना ही नहीं गेम में भारतीय खिलाड़ियों के लिए खास इवेंट और कैंपेन भी ऐड किए गए हैं। इनमें दिवाली स्पेशल कैंपेन भी शामिल है, जो 15 नवंबर तक चलने वाला है।

Free Fire India कैसे डाउनलोड करें? अपने अकाउंट और डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए, खिलाड़ियों को थर्ड-पार्टी APK सोर्स का यूज नहीं करना चाहिए। अपने मोबाइल डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर ओपन करें।

गरेना इंटरनेशनल द्वारा पब्लिश की गई 'फ्री फायर इंडिया' (Free Fire India) की वेरिफाइड लिस्टिंग खोजें।

डाउनलोड शुरू करने के लिए 'इंस्टॉल' या 'गेट' पर क्लिक करें।

गेम खोलें, उम्र वेरिफिकेशन पूरा करें और खेलना शुरू करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें। Free Fire India में कौन कौन से फीचर्स Free Fire India एक बैटल रॉयल गेम है, जिसमें प्लेयर्स एक आइलैंड पर उतरकर हथियार और जरूरी सामान जुटाते हैं। इसके बाद दूसरे प्लेयर्स से मुकाबला करते हुए आखिर तक मैदान में बने रहना होता है। एक मैच में मैक्सिमम 50 प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं।