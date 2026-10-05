Flipkart Big Billion Days सेल में इन फोन्स पर डिस्काउंट, देख लें पूरी प्राइस लिस्ट 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों कोई नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Flipkart Big Billion Days Sale का कुछ दिन इंतजार कर लें। सेल के दौरान Realme के फोन्स पर सबसे बड़ी डील्स देखने को मिलेंगी। कंपनी ने सेल से पहले ही अपने फेस्टिव ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। इन ऑफर्स में फ्लैट डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI का लाभ मिलेगा।

Flipkart Black यूजर्स को इन ऑफर्स का अर्ली एक्सेस 8 अक्टूबर से मिलेगा, जबकि सभी ग्राहकों के लिए Big Billion Days सेल 9 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। चलिए कुछ स्मार्टफोन डील्स पर एक नजर डालते हैं... Realme P4 Power पर डिस्काउंट अगर आप सेल में Realme P4 Power खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल की प्रभावी कीमत सेल के दौरान 32,999 रुपये से घटकर 29,999 रुपये हो जाएगी। जबकि फोन का 8GB+256GB मॉडल 31,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट 35,999 रुपये में मिल सकता है।

P4x और P4 Lite पर भी डिस्काउंट इसके अलावा Realme P4x के 6GB+128GB मॉडल की प्रभावी कीमत सेल में 22,999 रुपये, जबकि इसके 8GB+128GB वैरिएंट की कीमत 25,999 रुपये होगी। Realme P4 Lite 5G की शुरुआती कीमत सेल के दौरान 16,499 रुपये होगी।