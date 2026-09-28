Flipkart Big Billion सेल इस दिन से शुरू होगी, Motorola के स्मार्टफोन मिलेंगे बेहद सस्ते

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart पर 9 अक्टूबर से Big Billion Days Sale 2026 शुरू होने वाली है। इस सेल से ठीक पहले मोटोरोला ने अपने स्मार्टफोन पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर का एलान किया है। इस फेस्टिवल सेल में Motorola Edge और G-सीरीज लाइनअप में डिस्काउंट मिलेंगे। इनमें Motorola Edge 70 Fusion, Motorola Edge 70 Pro, Motorola Edge 70 Pro+, Motorola Signature और Moto G37 Power जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं।

Motorola के फोन्स पर डील फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली Big Billion Days Sale 2026 में मोटोरोला के स्मार्टफोन पर जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि Motorola Edge 70 Fusion को सेल के दौरान 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। यह कीमत इस फोन के बेस वेरिएंट 8जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज ऑप्शन की है। इसके साथ ही का दूसरा वेरिएंट 12 जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज के साथ 32,999 रुपये और तीसरा वेरिएंट 12GB + 512GB को सेल के दौरान 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Motorola Edge 70 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB + 256GB के साथ सेल में 36,999 रुपये की कीमत में आता है। इसके साथ ही दूसरा वेरिएंट 12GB + 256GB के साथ 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फिलहाल इस वेरिएंट को अभी 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Moto G37 Power की बात करें तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल के दौरान इस फोन के 4जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 16,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 17,249 रुपये है। सेल के दौरान मोटोरोला के अन्य वेरिएंट्स 4GB + 128GB और 8GB + 128GB को 18,999 रुपये और 24,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है।

Motorola के प्रीमियम Motorola Signature स्मार्टफोन के 12जीबी रैम और 256जीबी वेरिएंट को 57,499 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसकी फिलहाल कीमत 59,999 रुपये है। इस फोन के 16GB + 512GB को 62,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। सेल के दौरान Moto G06 Power और Motorola Edge 70 Max स्मार्टफोन को डिस्काउंटेड कीमत में खरीदा जा सकता है। Moto G06 Power के बेस वेरिएंट को 13,999 में खरीद सकते हैं, जो अभी 15,249 रुपेय में लिस्ट है।