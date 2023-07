iPhone से लेकर MacBook पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, सेल में बेहद सस्ते मिल रहे ये Apple प्रोडक्ट

MacBook Air 2020 M1 Discount अगर आप सस्ती कीमत में मैकबुक और आईफोन 14 खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन समय है। शॉपिंग वेबसाइट कई प्रोडक्ट पर तगड़ा डिस्काउंट दे रही हैं। सेल में iPhone 14 प भी बढ़िया छूट मिल रही है। आइए आपको सेल के बारे में डिटेल से बताते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

MacBook Air 2020 M1 and Apple Watch 8 Series Discount

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अमेजन प्राइम डे सेल 2023 सभी प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हो गई है। सेल दो दिन, 15 जुलाई और 16 जुलाई को होगी। अमेजन विभिन्न डिवाइस पर छूट और ऑफर्स दे रहा है। चुनिंदा प्रोडक्ट पर एक्सचेंज ऑफर हैं, और ग्राहक जहां लागू हो, बैंक ऑफर और कैशबैक ऑप्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ प्रोडक्ट पर नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी है। जो लोग नया आईफोन, मैकबुक या आईपैड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। iPhone 14 iPhone 14 लाइनअप को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, और बेस मॉडल ब्लू, मिडनाइट, पर्पल, (प्रोडक्ट) RED, स्टारलाइट और येलो जैसे कलर ऑप्शन में आता है। iPhone 14 के 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 79,990 रुपये है लेकिन 2023 प्राइम डे सेल के दौरान, Apple हैंडसेट 65,999 रुपये की कम कीमत पर उपलब्ध है। यह फोन A15 बायोनिक SoC चिपसेट के साथ आता है और इसमें 6.1-इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1200nits है। इसमें एक ड्यूल कैमरा सेटप है जिसमें एक एलईडी फ्लैश के साथ दो 12-मेगापिक्सेल सेंसर शामिल हैं। फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल सेंसर और ट्रूडेप्थ फीचर से लैस है। MacBook Air 2020 M1 मैकबुक एयर 2020 एम1 चिपसेट से लैस है और इसमें 2,560x1,600 पिक्सल के रेजोलुशन और 227पीपीआई के साथ 13.3 इंच एलईडी-बैकलिट आईपीएस डिस्प्ले है। यह लैपटॉप 30W यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है और एक बार चार्ज करने पर 18 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम देता है। मैकबुक तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन में आता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ग्रे रंग विकल्प शामिल हैं। प्राइम डे सेल के दौरान, मैकबुक एयर 2020 एम1 81,990 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है। Apple Watch Series 8 सितंबर 2022 में लॉन्च की गई ऐप्पल वॉच सीरीज 8 में ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (AOD) की सुविधा है और यह 41 मिमी और 45 मिमी डायल आकार में उपलब्ध है। इस स्मार्ट वियरेबल के 41mm वैरिएंट की शुरुआत में कीमत 45,900 रुपये है। अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान, यह 32,990 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है। Apple Watch 8 एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक की बेहतर बैटरी लाइफ प्रदान करता है। इसमें आपको कई हेल्थ फीचर्स देखने को मिलते हैं।

Edited By: Anand Pandey