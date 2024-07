ध्यान दें! फेक जॉब ऑफर कर रही है ये वेबसाइट, सरकार ने जारी किया अलर्ट

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय विकास योजना (http://rashtriyavikasyojna.org) नाम से एक वेबसाइट इंटरनेट यूजर्स को फेक जॉब ऑफर कर रही है।

A website https://t.co/ONopHt4O87 claims to offer jobs for various positions and is seeking a payment of ₹1,675 from candidates as an application fee. #PIBFactCheck

➡️This website is #Fake

➡️The website is not related to @AgriGoI pic.twitter.com/bvtHArpsX2