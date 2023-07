कॉन्ट्रैक्ट पर 'थम्स-अप' इमोजी दिखाना पड़ा भारी, अदालत ने लगाया करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना

कनाडा की एक अदालत ने एक किसान पर कॉन्ट्रैक्ट पर थम्स-अप इमोजी दिखाने को लेकर करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला इस प्रकार है कि एक अनाज खरीदार केंट मिकलेबोरो ने एक किसान क्रिस एक्टर को मेल पर फ्लैक्स की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट भेजा और रिप्लाई करने को कहा। इस मैसेज पर किसान ने थम्स-अप इमोजी शेयर कर दिया जिसे अदालत ने डिजिटल हस्ताक्षर मान लिया।

Emoji Thumbs-up: Canada Court Fine Farmer 50 Lakh Fine Not Completing Contract.

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मैसेजिंग में हम सभी धड़ल्ले से अपने इमोशंस शेयर करने के लिए अक्सर इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करते हुए हम क्या फील कर रहे हैं यह इमोजी भेज कर दूसरे इंसान को बिना टेक्स्ट लिखे बता सकते हैं। कनाडा की एक अदालत ने 'थम्स-अप' इमोजी को ऑफिशियल सिग्नेचर (हस्ताक्षर) मान कर एक किसान पर 61,442 डॉलर (करीब 50 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। क्या है पूरा मामला रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना कनाडा के सस्केचेवान इलाके की है। यहां के एक बड़े अनाज खरीदार की ओर से मार्च 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया कि उनकी कंपनी 12.73 डॉलर प्रति बुशेल की कीमत पर 86 टन फ्लेक्स खरीदने की योजना बना रही है। इसके बाद एक खरीदार, केंट मिकलेबोरो ने स्थानीय किसान क्रिस एक्टर को फोन किया और उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर भेजी जिसमें नवंबर में फ्लेक्स डिलीवरी का वादा किया गया था। उन्होंने मैसेज में लिखा, ‘कृपया फ्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्म करें’। इसके जवाब में किसान क्रिस एक्टर ने थम्स-अप इमोजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का जवाब दिया था। हालांकि, क्रिस एक्टर नवंबर में फ्लैक्स की डिलीवरी करने में विफल रहा, और तब तक फसल की कीमतें बढ़ चुकी थीं। इमोजी के मतलब को लेकर तनातनी इमोजी के मतलब को लेकर केंट और क्रिस दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। खरीदार के मुताबिक, क्रिस ने उनके मैसेज में जो रिप्लाई किया गया था उसका मतलब था कि वह कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से सहमत था। दूसरी ओर क्रिस तर्क देते है कि इमोजी केवल सिंबल था कि उसे मैसेज में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। लेकिन इससे यह पुष्टी नहीं होती कि वह कॉन्ट्रैक्ट से सहमत हैं। वे आगे कहते हैं, "मैं इस बात से इनकार करता हूं कि उन्होंने थम्स-अप वाले इमोजी को अधूरे कॉन्ट्रैक्ट के डिजिटल सिग्नेचर के रूप में स्वीकार किया था। मेरे पास फ्लैक्स कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा करने का समय नहीं था और इमोजी से रिप्लाई कर मैं सिर्फ यह बताना चाहता था कि मुझे उनका मैसेज मिल गया था।”

Edited By: Subhash Gariya