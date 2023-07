ट्विटर या यू कहें कि X.com अपने बदले नाम के कारण काफी चर्चा में है। अब पता चला है कि इंडोनेशिया ने इसके वेब डोमेन पर बैन लगा दी है। हालांकि ये बैन अस्थायी से लगाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में जुए और पोर्न पर रोक लगाने वाले कानून पर अमल किया जाता है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

Elon Musk x domain banned in Indonesia because of name

Your browser does not support the audio element.