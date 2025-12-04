Dyson ने भारत में लॉन्च किया नया एयर प्यूरीफायर, 0.3 माइक्रोन जितने छोटे पार्टिकल्स भी होंगे कैप्चर; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Dyson ने बुधवार को भारत में HushJet Purifier Compact लॉन्च किया। डायसन का नया एयर प्यूरीफायर दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है और इसमें बदबू खत्म करने के लिए एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगा है। इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर है जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 0.3 माइक्रोन जितने छोटे पार्टिकल्स को भी पकड़ सकता है। डायसन हशजेट प्यूरीफायर कॉम्पैक्ट को MyDyson ऐप से मैनेज किया जा सकता है और ये यूजर्स को रियल-टाइम में एयर क्वालिटी मॉनिटर करने और सेटअप शेड्यूल करने की सुविधा देता है। नया प्रोडक्ट Amazon Alexa और Google Assistant के जरिए वॉयस कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है और इसमें एक LCD पैनल है जो डिवाइस के चारों ओर एयर क्वालिटी दिखाता है।

भारत में Dyson HushJet Purifier Compact की कीमत भारत में डायसन हशजेट प्यूरीफायर कॉम्पैक्ट की कीमत 29,900 रुपये रखी गई है। ये ब्लैक और टील कलर ऑप्शन में मौजूद है और इसे कंपनी की वेबसाइट और देश भर के डायसन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।

Dyson HushJet Purifier Compact के स्पेसिफिकेशन्स डायसन हशजेट प्यूरीफायर कॉम्पैक्ट एक पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर है और इसमें स्टार के आकार का हशजेट एनट्रेनमेंट नोजल है, जो डायसन की ट्रेडिशनल एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी की जगह लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन के साथ, एयर प्यूरीफायर के बारे में दावा किया गया है कि ये 0.3 माइक्रोन जितने छोटे 99.97 प्रतिशत पार्टिकल्स को पकड़ कैप्चर कर लेता है, जिसमें मोल्ड और एलर्जन शामिल हैं। ये पांच साल तक की एडवर्टाइज्ड फिल्टर लाइफ के साथ आता है।

डायसन हशजेट प्यूरीफायर कॉम्पैक्ट की CADR रेटिंग 250 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है। कंपनी का कहना है कि ये 1076 sq ft तक के एरिया को कवर कर सकता है। डायसन का दावा है कि हशजेट का नोजल स्लीप मोड में 24dB की धीमी आवाज में साफ हवा देता है। प्यूरीफायर को कई तरह के इनडोर पॉल्यूटेंट्स को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें PM2.5, PM10, पालतू जानवरों की रूसी, मोल्ड स्पोर्स और खाना पकाने से निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह शामिल हैं। इसमें रियल टाइम में एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए इनबिल्ट सेंसर हैं। ये ऑटोमैटिकली परफॉर्मेंस भी एडजस्ट कर सकता है।

Dyson HushJet Purifier Compact में एक LCD स्क्रीन है जो रियल-टाइम इनडोर एयर क्वालिटी और फिल्टर किए जा रहे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन दिखाती है। स्क्रीन प्रदूषण लेवल बताने वाले कलर दिखाती है। अच्छी एयर क्वालिटी के लिए ग्रीन, ठीक-ठाक के लिए येलो, खराब के लिए ऑरेंज, बहुत खराब के लिए रेड, बहुत ज्यादा ही खराब के लिए डार्क रेड और गंभीर प्रदूषण के लिए पर्पल का इस्तेमाल किया जाता है।