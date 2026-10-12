दुनिया का पहला वाइड-स्क्रीन वाला Android स्मार्टफोन बजट में, MediaTek प्रोसेसर और प्रीमियम डिजाइन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन कंपनी Coolpad जल्द ही एक नए बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, जो अपने वाइड-स्क्रीन डिजाइन की वजह से सबसे खास होने वाला है। इस डिवाइस को पहले इसी महीने चीन में पेश किया जा सकता है। खास बात ये है कि इस फोन की कीमत 999 युआन यानी करीब 13,000 रुपये बताई जा रही है।

डिवाइस में 16:10 आस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन देखने को मिल सकती है, जो नॉर्मल स्मार्टफोन के मुकाबले ज्यादा चौड़ी होने वाला है। इस तरह का डिजाइन अब तक प्रीमियम सेगमेंट में ही देखने को मिल रहा था लेकिन अब बजट में भी ऐसा फोन देखने को मिलेगा।

Coolpad Wide-Screen स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन में 6.3 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो 720p रेजोल्यूशन के साथ आ सकती है लेकिन इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 हो सकता है, जो फोन पर कुछ पढ़ने और एक साथ कई काम करने के लिए ज्यादा चौड़ी स्क्रीन ऑफर करेगा।

हालांकि, फोन में नीचे की तरफ मोटा बेजल भी देखने को मिलने वाला है, जिससे साफ है कि कंपनी ने इसकी कीमत कम रखने के लिए डिजाइन में कुछ समझौते किए हैं। डिवाइस के पिछले हिस्से पर हॉरिजॉन्टल पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल और टेक्सचर्ड बैक पैनल मिल सकता है।