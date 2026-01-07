CES 2026: Motorola ने ली AI-पावर्ड कंपैनियन डिवाइस स्पेस में एंट्री, पिन स्टाइल वाला प्रोडक्ट किया शोकेस
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में दो बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। कंपनी ने Qira नाम का एक यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म पेश किया, जो मोटोरोला और लेनोवो ब्रांड के तहत बनाए गए डिवाइस पर काम करता है और कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी को बनाए रखता है। इसके अलावा, कंपनी ने प्रोजेक्ट Maxwell नाम का एक नया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिखाया। प्रोजेक्ट मैक्सवेल, एक वियरेबल डिवाइस है, जो AI-पावर्ड कंपैनियन डिवाइस स्पेस मोटोरोला का पहला कदम है। इसके अलावा, लेनोवो के स्वामित्व वाली कंपनी ने अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन और razr fold भी पेश किया।
Motorola ने CES 2026 में बड़ी AI घोषणाएं कीं
एक प्रेस रिलीज में, मोटोरोला ने लेनोवो टेक वर्ल्ड शोकेस और AI-फोकस्ड अनाउंसमेंट्स के बारे में विस्तार से बताया। सबसे पहले है Qira, एक यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म जो लेनोवो और मोटोरोला के मौजूदा AI काम को एक सिंगल क्रॉस-डिवाइस सॉल्यूशन में मर्ज करता है। अब तक, दोनों कंपनियां अलग-अलग AI असिस्टेंट पर निर्भर थीं- लेनोवो AI Now के साथ और मोटोरोला Moto AI के साथ। इससे ऐसी दिक्कतें आती थीं जहां एक यूजर लैपटॉप से स्मार्टफोन पर कॉन्टेक्स्ट, चैट या पर्सनलाइजेशन इंस्ट्रक्शन नहीं ले जा पाता था।
Qira दोनों ब्रांड के बीच एकमात्र AI प्लेटफॉर्म बनकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्रॉस-डिवाइस सपोर्ट लाने के अलावा, ये ये भी सुनिश्चित करता है कि यूजर्स को लेनोवो-मोटोरोला इकोसिस्टम में एक जैसा एक्सपीरिएंस मिले।
मिली जानकारी के मुताबिक ये यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म Microsoft Copilot, Google, Qualcomm, Intel और Perplexity AI जैसी बड़ी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप का फायदा उठाएगा, जिससे ऑन-डिवाइस और क्लाउड-असिस्टेड कैपेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा। ये प्लेटफॉर्म कॉन्टेक्स्ट को याद रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि यूजर ने किसी काम को कहां छोड़ा था, यूजर की जरूरतों का अनुमान लगाना और मौजूदा, अलग-थलग असिस्टेंट की तुलना में अधिक सहज तरीके से जवाब देना।
मोटोरोला ने एक प्रोटोटाइप भी दिखाया जो AI वियरेबल स्पेस में उसकी एंट्री को दिखाता है। इसे Project Maxwell: AI Perceptive Companion नाम दिया गया है, जिसे टेक दिग्गज ने एक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट वियरेबल के रूप में बताया है। इसे फोन की जरूरत के बिना Qira की इंटेलिजेंस को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए बनाया गया है।
मोटोरोला की 312 लैब्स टीम द्वारा डेवलप किया गया ये प्रोटोटाइप डिवाइस हमेशा एक्सेसिबल और कॉन्टेक्स्ट-अवेयर होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यूजर के आसपास क्या हो रहा है, इसे समझने और रियल-टाइम इनसाइट्स या सजेशन देने के लिए कैमरा, माइक्रोफोन और सेंसर इनपुट को कंबाइन करता है।
प्रोजेक्ट मैक्सवेल का डिजाइन मल्टीमॉडल परसेप्शन फ्यूजन को इंटीग्रेट करता है, जिसका मतलब है कि ये माइक्रोफोन और कैमरे का इस्तेमाल करके एक साथ विज़ुअल और ऑडियो डेटा को प्रोसेस और मर्ज कर सकता है। यूजर्स इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट के जरिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट-अवेयर कैपेबिलिटीज के साथ, ये न सिर्फ सवालों का जवाब दे सकता है बल्कि इंस्ट्रक्शन्स के आधार पर एक्शन भी ले सकता है। ये अभी प्रोडक्शन के लिए तैयार प्रोडक्ट नहीं है, और कंपनी ने ये नहीं बताया कि इसे कब लॉन्च किया जा सकता है।
