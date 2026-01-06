CES 2026: Google TV का Gemini होने जा रहा अपग्रेड, मिलेंगे कई नए फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google TV के लिए Gemini को एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट सितंबर 2025 में पुराने Google Assistant को बदलने के लिए पेश किया गया था और इसे धीरे-धीरे ज्यादा स्मार्ट टीवी तक पहुंचाया गया था। अब, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में, माउंटेन व्यू-बेस्ड टेक दिग्गज कुछ नए फीचर्स का प्रीव्यू किया है जो जल्द ही यूजर्स के लिए रोल आउट किए जाएंगे। इनमें AI-पावर्ड इमेज मॉडल Nano Banana और वीडियो जेनरेशन मॉडल Veo को शामिल किया गया है।

Google TV पर Gemini को मिला बड़ा अपग्रेड एक ब्लॉग पोस्ट में, टेक दिग्गज ने उन नए फीचर्स की घोषणा की है जो Google TV यूजर्स आने वाले महीनों में अपने कम्पैटिबल स्मार्ट टीवी पर देख पाएंगे। कंपनी ने कहा कि Gemini की कैपेबिलिटीज सबसे पहले चुनिंदा TCL डिवाइस पर रोल आउट की जाएंगी और फिर आने वाले महीनों में दूसरे टीवी पर। चूंकि, Google TV पर Gemini का एक्सपांशन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी भी चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध है और चुनिंदा भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, AI फीचर्स के लिए Android TV OS 14 या उससे नया वर्जन जरूरी है।

चार नए फीचर्स हैं जो यूजर्स जल्द ही देखेंगे। पहला है Gemini 3 Pro AI मॉडल के साथ पेश किया गया नया विज़ुअली रिच फ्रेमवर्क, जो यूजर्स को जवाब देते समय इमेज, स्लाइडशो और इंटरैक्टिव विजुअल एलिमेंट जेनरेट करता है। यूजर्स किसी मुश्किल टॉपिक को गहराई से समझने के लिए डीप डाइव ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Google TV पर Gemini अब यूजर्स की Photos लाइब्रेरी में खास लोगों या पलों को खोजने के लिए सर्च कर सकता है। यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज वॉयस-बेस्ड प्रॉम्प्ट के जरिए मनचाही इमेज ढूंढ सकते हैं। Gemini, Photos Remix को भी एक्सेस कर सकता है और यूजर की मेमोरीज का इस्तेमाल करके स्लाइडशो बना सकता है।

इन तस्वीरों को Nano Banana और Veo मॉडल का इस्तेमाल करके एडिट और रीइमेजिन भी किया जा सकता है, जो अब Google TV पर Gemini में आ रहे हैं। इसके अलावा, इन मॉडल्स का इस्तेमाल सीधे टीवी पर ओरिजिनल क्रिएशन जेनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है।