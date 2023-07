अमृतसर में BSNL ने लॉन्च किया 4G सर्विस, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द मिलेगी बेहतर नेटवर्क कनेक्टविटी

BSNL 4G Service Amritsar Punjab बीएसएनएल ने पंजाब के फिरोजपुर पठानकोट और अमृतसर शहरों में 200 लाइव 4जी नेटवर्क साइटों पर भारतीय 4जी स्टैक उपकरण का सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पूरा किया। पूरे देश में 4G सेवाओं की व्यापक उपलब्धता के बाद राजस्व में 20% की वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी फीडबैक एकत्र करेगी और आने वाले हफ्तों और महीनों में इसे और अधिक स्थानों पर लॉन्च करेगी।

BSNL Saturday launched its much awaited 4G services in Amritsar Punjab under a beta phase

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने आखिरकार बीटा चरण की शुरुआत करते हुए पंजाब के अमृतसर में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित 4जी सर्विस लॉन्च कर दी हैं। बीएसएनएल ने पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट और अमृतसर शहरों में 200 लाइव 4जी नेटवर्क साइटों पर भारतीय 4जी स्टैक उपकरण का सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) पूरा किया। आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अमृतसर में BSNL 4G सर्विस लॉन्च बीएसएनएल ने पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट और अमृतसर शहरों में 200 लाइव 4जी नेटवर्क साइटों पर भारतीय 4जी स्टैक उपकरण का सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (POC) पूरा किया। BSNL के आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया है कि इसकी 4जी सेवाओं का बीटा लॉन्च 15 जुलाई को अमृतसर में हुआ, जिसमें बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार उपस्थित थे। राजस्व में 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद बीएसएनएल के निदेशक संदीप गोविल ने खुलासा किया कि दूरसंचार कंपनी ने पहले ही भारत भर में 1 लाख 4जी साइटों के लिए टीसीएस और आईटीआई लिमिटेड को खरीद ऑर्डर दे दिए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर को अपनी 4G सेवाओं से बहुत उम्मीदें हैं, पूरे देश में 4G सेवाओं की व्यापक उपलब्धता के बाद राजस्व में 20% की वृद्धि की उम्मीद है। दिल्ली-मुंबई भी लॉन्च होगी 4G सर्विस बीएसएनएल का 4जी भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेहद अहम होने वाला है। यह प्रतिस्पर्धा को और अधिक बढ़ा सकता है और जियो और एयरटेल की ओर आने वाले ग्राहकों के पैमाने को संतुलित कर सकता है। लेकिन एक बात जो बीएसएनएल को सुनिश्चित करनी होगी वह यह है कि ग्राहकों को शानदार अनुभव मिले। चूंकि यह बीटा चरण है, कंपनी फीडबैक एकत्र करेगी और आने वाले हफ्तों और महीनों में इसे और अधिक स्थानों पर लॉन्च करेगी। बयान के अनुसार, बीएसएनएल इन साइटों को दिल्ली, मुंबई के साथ-साथ एलडब्ल्यूई क्षेत्रों, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करेगा।

Edited By: Anand Pandey