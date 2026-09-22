Boat के नए ईयरबड्स लॉन्च: Google Gemini AI के साथ 45 घंटे की बैटरी और Dolby Audio भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Boat ने भारत में अपने नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं जिन्हें कंपनी ने Airdopes Prime 800D के नाम से पेश किया है। कंपनी के ये नए ईयरबड्स Google Gemini पर बेस्ड Crest AI प्लेटफॉर्म के साथ पेश किए हैं। खास बात ये है कि बड्स में न सिर्फ Dolby Audio मिल रहा है बल्कि 11mm डायनेमिक ड्राइवर्स और Bluetooth 6.1 के साथ 45 घंटे तक का प्लेबैक टाइम भी मिलने वाला है। कंपनी ने Crest AI को Airdopes Prime 701 ANC और Nirvana Ion ANC में भी दिया है।

Airdopes Prime 800D की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Boat Airdopes Prime 800D की कीमत भारत में 1,999 रुपये है। जबकि इसके नॉन-AI वेरिएंट की कीमत 1,599 रुपये है। दोनों मॉडल तीन कलर Raven Black, Royal Blue और Swedish Blue ऑप्शन में आ रहे हैं। ईयरबड्स को Boat की वेबसाइट के अलावा प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी खरीदा जा सकता है।

Airdopes Prime 800D के स्पेसिफकेशन्स स्पेसिफकेशन्स की बात करें तो Airdopes Prime 800D की सबसे खास बात इसमें मिलने वाला Crest AI प्लेटफॉर्म है, जिसे Google Gemini के साथ बनाया गया है। Crest Ask का यूज करके AI से बातचीत की जा सकती है। जबकि G-Assist Gmail, Tasks और कैलेंडर के साथ वर्क करता है। इसके अलावा Crest Translate 25 से ज्यादा लैंग्वेजेज में रियल-टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है।

11mm ड्राइवर और Dolby ऑडियो भी इन बड्स में ऑडियो के लिए 11mm डायनेमिक ड्राइवर्स हैं। बड्स Dolby Audio, HiFi DSP Core और 24-bit Spatial Audio सपोर्ट के साथ आते हैं। कॉलिंग के लिए बड्स में चार AI-ENx माइक्रोफोन हैं, जो AI बेस्ड नॉइज रिडक्शन ऑफर करते हैं। बड्स में Adaptive EQ भी है, जो यूजर की हियरिंग प्रोफाइल के मुताबिक ऑडियो आउटपुट को एडजस्ट करने की सुविधा देता है।