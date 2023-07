Threads पर नए फॉलोअर के जुड़ने पर तुंरत मिलेगी अब जानकारी, यूजर्स के लिए ऐसे काम करेगा नया फीचर

big Threads update for iOS users it will help users to see new followers अगर आप भी मेटा थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। थ्रेड्स पर यूजर्स के लिए कुछ नए ऑप्शन जोड़े गए हैं। नया अपडेट आईओएस यूजर के लिए जारी किया है। यूजर्स को अब अपने फॉलोअर्स का अपडेट तुरंत मिलेगा।