ROG Phone 7 series: अल्टीमेंट गेमिंग वाले इस फोन की शुरू हुई सेल, कीमत से फीचर्स तक जानें मिलेगा क्या कुछ खास

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Asus सब-ब्रांड रिपब्लिक ऑफ गेमर्स (ROG) ने लगभग महीने भर पहले भारत में ROG फोन 7 सीरीज को लॉन्च किया। इस लाइनअप में लेटेस्ट ROG Phone 7 और ROG Phone 7 अल्टीमेट स्मार्टफोन शामिल हैं। Asus ROG Phone 7 सीरीज अब भारत में भी उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि भारत वैश्विक स्तर पर ROG Phone 7 सीरीज की बिक्री के पहले चरण के बाजार में शामिल है।

Asus ROG Phone 7 सीरीज विजय सेल्स पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। ASUS इंडिया ई-स्टोर और चुनिंदा ASUS एक्सक्लूसिव स्टोर्स और चुनिंदा ROG स्टोर्स पर उपलब्ध है। इन स्मार्टफोन्स का फिजिकल डेमो एक्सपीरियंस चुनिंदा विजय सेल्स स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

ROG फोन 7 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज की कीमत 74,999 रुपये है। य़े ASUS स्मार्टफोन को दो कलर वेरिएंट- फैंटम ब्लैक और स्टॉर्म व्हाइट में आ रहा है। इसमें टू-टोन स्लैश डिजाइन और ROG ऑरा आरजीबी लोगो है।

वहीं ROG फोन 7 अल्टीमेट के 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और ROG विजन PMOLED रियर कस्टमाइजेबल डिस्प्ले के साथ आता है, जिसकी कीमत 99,999 रुपये है। इस स्मार्टफोन में एयरोएक्टिव कूलर 7 के संयोजन के साथ क्विक कूलिंग के लिए एक मोटरयुक्त 'एयरोएक्टिव पोर्टल डोर और कॉपर हीटसिंक फिन्स हैं।

इस सीरीज के मॉडल में 165Hz 6.78-इंच AMOLED HDR10+ डिस्प्ले है, जो 720Hz तक के टच सैंपलिंग रेट और 1500 nits तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 23ms टच लेटेंसी को सपोर्ट करता है। ये नए स्मार्टफोन गेमकूल 7 कूलिंग सिस्टम के साथ लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हैं।

ये स्मार्टफोन एयरट्रिगर अल्ट्रासोनिक ट्रिगर बटन और गेम कंट्रोल के लिए 10 मोशन कंट्रोल जेस्चर के साथ कंसोल जैसा गेमिंग ऑफर करते हैं। वे 7-मैग्नेट सिमेट्रिकल स्टीरियो लाउडस्पीकर के साथ भी आते हैं, जो डायराक ऑडियो और स्टीरियो स्पेसियल इमर्शन के लिए डिराक वर्चुओ की सुविधा देते हैं।

