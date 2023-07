3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगी Apple Watch Ultra 2, मिल सकते हैं ये धांसू फीचर्स

Apple Watch Ultra 2 रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि आने वाले Apple Watch Ultra 2 में डिजिटल क्राउन साइड बटन और एक्शन बटन दिए जा सकते हैं। यदि आपूर्तिकर्ताओं से शिपमेंट अच्छी तरह से जाता है तो कुओ का मानना ​​है कि भविष्य में अधिक एपल प्रोडक्ट 3 डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। (फाइल फोटो-जागरण)

Apple Watch Ultra 2 will reportedly launch later this year and feature 3D printed mechanical parts

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अमेरिका स्थित तकनीकी दिग्गज Apple कथित तौर पर इस साल के अंत में 3D-प्रिंटेड के साथ अपनी दूसरी पीढ़ी की Apple वॉच अल्ट्रा लॉन्च करने की योजना बना रही है। Apple के एक रीसर्चर के अनुसार, Apple की सप्लाई चैन इंगित करती है कि कंपनी सक्रिय रूप से 3D प्रिंटिंग तकनीक को अपना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, नई Apple Watch Ultra के कुछ टाइटेनियम मैकेनिकल हिस्से 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए जाएंगे। Apple Watch Ultra 2 में होंगी ये खूबियां रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि आने वाले Apple Watch Ultra 2 में डिजिटल क्राउन, साइड बटन और एक्शन बटन दिए जा सकते हैं। यदि आपूर्तिकर्ताओं से शिपमेंट अच्छी तरह से जाता है, तो कुओ का मानना ​​है कि भविष्य में अधिक एपल प्रोडक्ट 3 डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। एपल इस साल के अंत में आगामी एपल वॉच सीरीज 9 मॉडल के साथ सेकेंड जेन की एपल वॉच अल्ट्रा पेश करेगा। 2025 में मिलेगा माइक्रोएलईडी मॉडल अगली जनरेशन की स्मार्टवॉच में कुछ बेहतर हार्डवेयर अपग्रेड मिलने कि उम्मीद है। 2025 में आने वाले भविष्य के ऐप्पल वॉच अल्ट्रा मॉडल में माइक्रोएलईडी डिस्प्ले होगा। फिलहाल सीरीज 8 मॉडल में मौजूद एपल का S8 SiP काफी हद तक S6 चिपसेट के जैसा है। नए S9 चिपसेट को पुराने 7 की तुलना में 4 या 5 नैनोमीटर प्रक्रिया पर बनाए जाने की उम्मीद है। अपकमिंग स्मार्टवॉच में कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इस बीच, Apple के आगामी AR हेडसेट विज़न प्रो में कथित तौर पर एक नए प्रकार की डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (DRAM) की सुविधा होगी जिसे Apple के R1 इनपुट प्रोसेसिंग चिप को सपोर्ट करने के लिए कस्टम डिज़ाइन किया गया है।

Edited By: Anand Pandey