Apple TV 4K (4th Gen) और HomePod mini 2 भारत में लॉन्च, A19 चिप और Siri AI से लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने नए Apple TV 4K (4th Generation) और HomePod mini 2 के लॉन्च के साथ अपने होम एंटरटेनमेंट डिवाइसेज के लाइनअप को एक्सपांड कर दिया है। क्यूपर्टिनो की इस दिग्गज टेक कंपनी का दावा है कि ये दोनों डिवाइसेज अपने पिछले मॉडल्स के मुकाबले अपडेटेड हार्डवेयर, ज्यादा स्मार्ट वॉयस कंट्रोल्स और बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। रिफ्रेश्ड Apple TV 4K में A19 चिप दी गई है और ये हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल के साथ कंटेंट डिस्कवर करने के लिए एक नया Siri AI एक्सपीरियंस देता है। वहीं, HomePod mini 2 को नए कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है और इसमें अपग्रेडेड ऑडियो के साथ Siri AI का सपोर्ट भी मिलता है।

Apple TV 4K (4th Generation), HomePod Mini 2 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Apple TV 4K (4th Generation) की कीमत 39,900 रुपये तय की गई है। इसकी बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी। वहीं, HomePod mini 2 की कीमत 18,900 रुपये रखी गई है, जिसकी उपलब्धता 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये स्पीकर पांच कलर ऑप्शन्स- पिंक , ग्रीन , ब्लू, व्हाइट और मिडनाइट में पेश किया गया है। Apple TV 4K (4th Generation) के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Apple TV 4K (4th Generation) A19 चिप पर काम करता है। कंपनी के मुताबिक, ये पिछली जेनरेशन की तुलना में 50 परसेंट तक तेज CPU परफॉर्मेंस और दोगुनी तक GPU परफॉर्मेंस देता है। ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इस स्ट्रीमिंग डिवाइस में एक डेडिकेटेड AV1 डिकोडर दिया गया है।

इसमें Siri AI का सपोर्ट भी मिलता है। यूजर्स फिल्में और टीवी शोज सर्च करने के लिए Apple के इस अपग्रेडेड वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रिकमेंडेशन्स के साथ बातचीत वाले रिस्पॉन्स भी दे सकता है। इसके अलावा, यूजर्स जो कंटेंट देख रहे हैं, उसके बारे में आगे के सवाल भी पूछ सकते हैं और उनके जवाब स्क्रीन पर एक कॉम्पैक्ट ओवरले में दिख जाएंगे।

बातचीत और कमांड्स के लिए, Apple TV 4K (4th Generation) में तीन इन-बिल्ट फार-फील्ड माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। इस स्ट्रीमिंग डिवाइस को एक अपडेटेड रिमोट के साथ पेयर किया गया है, जिसमें Precision Finding के साथ 'Find My' का सपोर्ट भी जुड़ गया है। ऑडियो के मोर्चे पर, चार HomePod mini 2 या HomePod (2nd generation) स्पीकर्स के साथ पेयर करने पर इसमें चार-स्पीकर वाला सराउंड साउंड सेटअप बन जाता है।

ये नया Apple TV 4K Apple Fitness+, Apple Arcade, Continuity Camera के जरिए FaceTime और पर्सनलाइज्ड फोटो स्क्रीनसेवर्स को भी सपोर्ट करता है। HomePod Mini 2 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स HomePod mini 2 Apple की S10 चिप पर चलता है। Apple का कहना है कि ये रियल टाइम में साउंड को ऑप्टिमाइज करने के लिए कंप्यूटेशनल ऑडियो का इस्तेमाल करता है और 360-डिग्री ऑडियो को सपोर्ट करता है। नतीजतन, इसे अकेले, स्टीरियो पेयर के रूप में या मल्टी-रूम ऑडियो सेटअप के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर्स एक सराउंड साउंड सिस्टम तैयार करने के लिए नए Apple TV 4K (4th Generation) के साथ चार HomePod mini 2 स्पीकर्स को पेयर कर सकते हैं।

इस रिफ्रेश्ड मॉडल में एक नया फीचर 'Sound Glow' दिया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये म्यूजिक प्लेबैक के दौरान लाइटिंग इफेक्ट्स जोड़ता है, जहां बेस और ट्रेबल के हिसाब से स्पीकर का ऊपरी हिस्सा ग्लो करता है और पल्स होता है। यूजर्स एंबियंट लाइटिंग इफेक्ट्स तैयार करने के लिए साउंडस्केप्स (जैसे बारिश की आवाज) भी चुन सकते हैं।

हालांकि, Siri AI इसमें आउट-ऑफ-द-बॉक्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन Apple ने कन्फर्म किया है कि ज्यादा नेचुरल बातचीत, पर्सनलाइज्ड मदद और बेहतर म्यूजिक डिस्कवरी के लिए इसे आने वाले एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जाएगा। HomePod mini 2 एक स्मार्ट होम हब के तौर पर भी काम कर सकता है। इससे यूजर्स कम्पैटिबल एक्सेसरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेशन चला सकते हैं और सीन्स को मैनेज कर सकते हैं।