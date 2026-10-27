Apple का पावरफुल लैपटॉप लॉन्च, MacBook Pro 2026 में पहली बार OLED डिस्प्ले और 2nm M6 चिप

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। MacBook Pro 2026 मंगलवार को भारत में जॉन टर्नस के नेतृत्व वाली टेक दिग्गज कंपनी के फ्लैगशिप लैपटॉप के तौर पर लॉन्च कर दिया गया, जो कंपनी के 'Pro and Tell' इवेंट से ठीक एक दिन पहले आया है। नया MacBook Pro 2026 नई M6 चिपसेट से लैस है, जिसमें 12-कोर CPU मिलता है। ये 2nm प्रोसेस पर बना टेक दिग्गज का पहला SoC है। ये नया M6 कॉन्फिगरेशन फिलहाल केवल 14-इंच मॉडल के साथ ही उपलब्ध है। इसके अलावा, लेटेस्ट MacBook Pro 2026 में एक OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो इस लैपटॉप लाइनअप के लिए पहली बार देखने को मिली है। कंपनी 14-इंच MacBook Pro के साथ एक ऑप्शनल नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले अपग्रेड भी ऑफर कर रही है। इसमें सेंटर स्टेज के साथ 12-मेगापिक्सल का वेबकैम भी दिया गया है।

MacBook Pro 2026 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में MacBook Pro 2026 की कीमत 14-इंच डिस्प्ले और बेस M6 प्रोसेसर वाले कॉन्फिगरेशन के लिए 2,39,900 रुपये से शुरू होती है। इस बेस मॉडल में 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 1TB स्टोरेज है। 24,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर यूजर्स इसे 24GB यूनिफाइड मेमोरी में अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि 32GB यूनिफाइड मेमोरी के लिए 48,000 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।

Apple बायर्स को क्रमशः 60,000 रुपये और 1,80,000 रुपये के एडिशनल प्रीमियम पर 2TB और 4TB तक स्टोरेज अपग्रेड करने का ऑप्शन भी दे रहा है। वहीं, नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले अपग्रेड के लिए 18,000 रुपये अलग से खर्च करने होंगे। नया MacBook Pro 2026 इस समय प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। भारत में इसकी ऑफिशियल सेल 6 नवंबर से Apple India के ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुरू होने वाली है। ये लैपटॉप स्पेस ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है।

MacBook Pro 2026 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स MacBook Pro 2026 लेटेस्ट macOS 27 Golden Gate के साथ आता है। इस लैपटॉप में 14.2-इंच की Liquid Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 3,024 x 1,964 नेटिव रेजोल्यूशन, 254 ppi पिक्सल डेंसिटी, 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, वन बिलियन कलर्स, P3 वाइड कलर गैमट, ट्रू टोन और प्रोमोशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे इसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है।

Apple का M6 प्रोसेसर इस नए 14-इंच MacBook Pro 2026 को पावर देता है, जो कि 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। इसमें एक नया 12-कोर CPU कॉम्प्लेक्स है, जिसमें दो 'Super Cores', चार परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर शामिल हैं। इस प्रोसेसर में एक डुअल 16-कोर न्यूरल इंजन भी दिया गया है। Apple का दावा है कि ये M5 प्रोसेसर की तुलना में 2 गुना ज्यादा पीक कंप्यूट परफॉर्मेंस देता है।

इसके अलावा, Apple का कहना है कि M1 चिप वाले पुराने 13-इंच MacBook Pro की तुलना में नया M6 चिप वाला MacBook Pro 2026 LLM प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग के लिए 13 गुना तेज फर्स्ट-टोकन परफॉर्मेंस, ब्लेंडर में रे ट्रेसिंग के साथ 11.7 गुना तेज रेंडर परफॉर्मेंस, एफिनिटी में 3.3 गुना तेज इमेज प्रोसेसिंग और एक्सकोड में कोड कंपाइल करते समय 2.5 गुना तेज प्रोजेक्ट बिल्ड परफॉर्मेंस देता है।

MacBook Pro 2026 में सेंटर स्टेज सपोर्ट वाला 12-मेगापिक्सल का वेबकैम भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए ये लैपटॉप Apple की N1 नेटवर्किंग चिप के साथ Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 को सपोर्ट करता है। I/O पोर्ट्स की लिस्ट में तीन थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स, एक मैगसेफ 3 पोर्ट, एक 3.5mm ऑडियो जैक, एक HDMI पोर्ट और एक SDXC कार्ड स्लॉट शामिल हैं। इसमें Apple का बैकलिट मैजिक कीबोर्ड भी दिया गया है।