Apple ने लॉन्च किया iPhone Pocket, फोन को कैरी करने के आएगा काम; कीमत करीब 13,300 रुपये
Apple ने जापान की मशहूर फैशन ब्रांड Issey Miyake के साथ मिलकर नया iPhone Pocket पेश किया है। ये लिमिटेड-एडिशन 3D-निट एक्सेसरी है, जिसे iPhone, AirPods और छोटी जरूरत के सामानों को साथ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन 'अ पीस ऑफ क्लॉथ' कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है और टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक क्राफ्ट को खूबसूरती से जोड़ता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने जापान की फैशन हाउस Issey Miyake के साथ पार्टनरशिप करके iPhone Pocket नाम की लिमिटेड-एडिशन 3D-निट एक्सेसरी लॉन्च की है। इसे खास तौर पर iPhone, AirPods और दूसरे छोटे एसेंशियल्स को साथ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। 'अ पीस ऑफ क्लॉथ' कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड ये iPhone Pocket टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन ब्लेंड बताया गया है, जो दोनों ब्रांड्स की सिंपलिटी और डिजाइन फिलॉसफी को शोकेस करता है। इसका रिब्ड और फ्लेक्सिबल डिजाइन iPhone को सेफली लपेटता है और स्क्रीन को हल्का-सा दिखने देता है, जिससे डिवाइस कैरी करने का एक नया तरीका सामने आता है।
iPhone Pocket की कीमत और उपलब्धता
iPhone Pocket के शॉर्ट स्ट्रैप वर्जन की कीमत $149.95 (लगभग 13,300 रुपये) रखी गई है, जो आठ कलर ऑप्शन्स में आएगा- लेमन, मैंडरिन, पर्पल, पिंक, पीकॉक, सैफ़ायर, सिनामन और ब्लैक। वहीं, इसका लॉन्ग क्रॉसबॉडी वर्जन $229.95 (लगभग 20,400 रुपये) में मिलेगा, जो पीकॉक, सैफ़ायर, सिनामन और ब्लैक कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। कंपनी के मुताबिक, दोनों वर्जन सभी iPhone मॉडल्स के साथ कम्पैटिबल हैं।
iPhone Pocket की बिक्री शुक्रवार, 14 नवंबर से चुनिंदा Apple Store लोकेशन्स और Apple की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होगी। ये एक्सेसरी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ग्रेटर चाइना समेत कई मार्केट्स में उपलब्ध होगी।
iPhone Pocket का डिजाइन और यूज
जापान में तैयार किया गया iPhone Pocket 3D-निटेड रिब्ड टेक्सचर के साथ आता है, जो Issey Miyake के सिग्नेचर 'Pleats' डिजाइन से इंस्पायर है। इसका डिजाइन स्ट्रेचेबल है, जिससे ये iPhone के साथ-साथ छोटे सामान जैसे चाबियां या कार्ड्स रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हैंडहेल्ड, बैग्स से टाई करके या बॉडी पर पहनकर यूज किया जा सकता है। यानी ये एक फंक्शनल एक्सेसरी के साथ-साथ फैशन स्टेटमेंट भी है।
Issey Miyake के डिजाइन डायरेक्टर Yoshiyuki Miyamae के मुताबिक, ये प्रोडक्ट 'अपने तरीके से iPhone पहनने के आनंद' को एक्सप्लोर करता है, जो इंडिविजुअलिटी और डेली यूज पर ध्यान देता है।
वहीं, Apple की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन Molly Anderson ने कहा कि यह कोलैबोरेशन 'क्राफ्ट्समैनशिप, सिंपलिटी और डिलाइट' का जश्न है, और इसका कलर पैलेट खास तौर पर मौजूदा iPhone मॉडलों के साथ मैच करने के लिए तैयार किया गया है।
