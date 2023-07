हेल्थ पर नजर रखने के अलावा अब बॉडी का टेम्परेचर भी बताएगा Apple AirPods, टाइप C पोर्ट के साथ हो सकता है लॉन्च

Apple AirPods Body Temperature कंपनी एपल एयरपॉड्स में नए सेंसर जोड़ने वाली है। नया फीचर कान के कैनाल की मदद से बॉडी का टेम्परेचर का पता लगा सकता है। Apple भविष्य में सर्दी जैसी बीमारियों की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि कंपनी ने इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। (फाइल फोटो-जागरण)

Apple is working on adding sensors to AirPods that can detect body temperature

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप एपल एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एपल बहुत जल्द अपने अपकमिंग एयरपॉड्स में हेल्थ फीचर्स को पेश करने वाला है। नया फीचर डीप म्यूजिक सुनने के अलावा हेल्थ पर कड़ी नजर रखेगा। कंपनी बहुत जल्द इसमें हेल्थ ट्रैकिंग सेंसर देने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एपल एयरपॉड्स में कई हेल्थ फीचर्स को जोड़ने वाला है। बता दें, थर्ड-पार्टी ऐप्स पहले से ही यूजर्स को AirPods Pro का इस्तेमाल करके एक ऑडियोग्राम बनाने की सुविधा देता है। आइए आपको इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। एपल एयरपॉड्स से मेजर होगा बॉडी का टेम्परेचर कंपनी एपल एयरपॉड्स में नए सेंसर जोड़ने वाली है। नया फीचर कान के कैनाल की मदद से बॉडी का टेम्प्रेचर का पता लगा सकता है। Apple भविष्य में सर्दी जैसी बीमारियों की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी AirPods के लिए एक नया फीचर भी विकसित कर रही है जो किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वर और साउंड बजाएगा। इस सुविधा का उद्देश्य यूजर्स को सुनने की समस्याओं का पता लगाने में सहायता करना है। एपल ने कन्वर्सेशन बूस्ट और लाइव लिसन जैसी हियरिंग-एड-प्रकार की सुविधाओं को शामिल किया है, लेकिन उन्हें अभी तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि, कंपनी ने इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। Apple AirPods को मिल सकता है USB टाइप-C पोर्ट रिपोर्ट की माने तो iPhone 15 सीरीज के स्मार्टफोन की तरह, Apple AirPods और AirPods Pro को USB टाइप-C पोर्ट में अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि Apple प्रतिद्वंद्वियों की सस्ती पेशकशों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2019 में जारी किए गए AirPods (2nd Gen) की कीमत को $129 (लगभग 10,600 रुपये) से घटाकर $99 (लगभग 8,100 रुपये) करने पर विचार कर सकता है।

Edited By: Anand Pandey