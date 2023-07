मुसीबत में फंसने पर iPhone आएगा काम, नए सैटेलाइट फीचर की मदद से बिना नेटवर्क भी हो सकेगी अपनों से बात

Apple iPhone Could Soon Get Satellite Powered Voice Calls And Internet Feature अगर आप एपल के आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। कंपनी बहुत जल्द अपने आईफोन यूजर्स के लिए कुछ नए सैटेलाइट आधारित फीचर्स को पेश करने की तैयारियों में है। माना जा रहा है यूजर्स बहुत जल्द बिना नेटवर्क के भी एमरजेंसी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।