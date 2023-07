Apple पूरी तरह से बदलने जा रहा मोबाइल फोटोग्राफी, iPhone 16 Pro Max में मिल सकता है ये जबरदस्त कैमरा सिस्टम

Apple iPhone 16 Pro Max may Come With Super Telephoto Camera In 2024 एपल अपने यूजर्स के लिए नई एपल सीरीज के साथ मोबाइल फोटोग्राफी को बेहतर बनाने जा रहा है। यूजर्स के लिए iPhone 16 Pro Max को अगले साल यानी 2024 में लाया जा सकता है। ऐसे में इन नए डिवाइस के साथ दमदार कैमरा सेटिंग मिलने की उम्मीद है।