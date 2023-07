Apple iPhone 15 सीरीज नए कलर ऑप्शन के साथ करेगी एंट्री: रिपोर्ट

Apple इस साल सितंबर में अपने नए iPhone 15 मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इस बार भी इसके चार मॉडल- iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max लेकर आ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो आईफोन 15 के मॉडल्स को नए कलर ऑप्शन में पेश किए जा सकते हैं।

Apple iPhone 15 Series will launched with new color option: Reports

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple के इस साल सितंबर में अपकमिंग iPhone 15 सीरीज के चार नए मॉडल - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max लॉन्च करने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने अब तक अपकमिंग iPhone 15 सीरीज सीरीज के लॉन्च को लेकर कुछ भी जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि एप्पल के आने वाले आईफोन को लेकर कई तरह की जानकारी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स की मानें तो, iPhone 15 Pro, iPhone 15 और iPhone 15 Plus नए कलर ऑप्शन में पेश किए जाएंगे। नए रंग में लॉन्च होगी iPhone 15 सीरीज रिपोर्टस की माने तो iPhone 15 Pro को नए "क्रिमसन" शेड कलर में पेश किया जाएगा, जो मौजूदा iPhone 14 Pro के डीप पर्पल कलर की तुलना में थोड़ा हल्का हो सकता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि iPhone 15 और iPhone 15 Plus नए ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किए जाएंगे। यह iPhone 12 और iPhone 11 के ग्रीन वेरिएंट जैसा होगा। iPhone 14 और iPhone 14 Plus स्मार्टफोन फिलहाल 6 कलर ऑप्शन- नीला, मिडनाइट, स्टारलाइट, लाल, बैंगनी और पीला में आता है। वहीं iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max डीप पर्पल, गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ब्लैक कलर में उपलब्ध है। सितंबर 2023 में लॉन्च की उम्मीद उम्मीद है कि Apple सितंबर 2023 में iPhone 15 सीरीज लॉन्च कर सकता। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रो मॉडल टाइटेनियम फ्रेम के साथ पेश किए जा सकते हैं। कीमत की बात करें तो iPhone 15 सीरीज को 925 डॉलर (लगभग 76,300 रुपये) की शुरुआती कीमत में पेश किया जा सकता है। iPhone 15 और iPhone 15 Plus मॉडल को लेकर बताया जा रहा है कि ये कंपनी के मौजूदा A16 बायोनिक चिपसेट पर रन करेंगे। वहीं, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max को कंपनी नए A17 बायोनिक SoC के साथ लॉन्च कर सकती है। इस साल iPhone के नए मॉडल में 48-मेगापिक्सल कैमरा और चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ पेश किया जा सकता है।

