Apple ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्ट डिस्प्ले HomeView, फेस रिकग्निशन से है लैस; इतनी है भारत में कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने मंगलवार को अपने स्मार्ट होम लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन के तौर पर Apple HomeView लॉन्च कर दिया है। क्यूपर्टिनो की इस दिग्गज टेक कंपनी के मुताबिक, ये डिवाइस की एक पूरी तरह से नई कैटेगरी तैयार करता है, जो एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और होम ऑटोमेशन को एक साथ मिलाती है। Apple HomeView में 7-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले और इन-बिल्ट स्पीकर सिस्टम मिलता है। इसमें फेशियल रिकग्निशन फीचर दिया गया है, जिसे लेकर Apple का दावा है कि ये एक ही घर के अलग-अलग मेंबर्स को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है। ये स्मार्ट होम डिवाइस कम्पैटिबल Apple डिवाइसेज के जरिए पर्सनलाइज्ड जवाब देने के लिए Siri AI को सपोर्ट करता है।

Apple HomeView की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Apple HomeView की कीमत 39,900 रुपये रखी गई है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत $299 (लगभग 28,000 रुपये) है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका के कस्टमर्स Apple के ऑनलाइन स्टोर और Apple Store ऐप के जरिए आज से ही Apple HomeView का प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी।

Apple HomeView चार कलर ऑप्शन्स- सिल्वर, स्टारलाइट, रोज पिंक और स्पेस ग्रे में उपलब्ध होगा। इसे वॉल-माउंटेड वर्जन में भी पेश किया गया है, जिसे Apple HomeView (Wall Mounted) कहा गया है और इसकी शुरुआती कीमत भी बिल्कुल समान है।

Apple HomeView के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Apple HomeView में ट्रू टोन और 500 निट्स तक की ब्राइटनेस वाला 7-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले मिलता है, जो एक एल्युमिनियम डिजाइन में फिट किया गया है। इसमें स्टेनलेस स्टील के हिंज से जुड़ा एक डोम-शेप स्पीकर बेस दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये हिंज यूजर्स को टेबलटॉप पर बेहतर व्यूइंग के लिए डिस्प्ले के टिल्ट को एडजस्ट करने की सुविधा देता है।

क्यूपर्टिनो की टेक कंपनी के मुताबिक, HomeView का इंटरफेस इस बात के आधार पर स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी को बदल सकता है कि यूजर डिवाइस से कितनी दूरी पर खड़ा है। अगर कोई कमरे के दूसरे कोने में है तो ये आसान और बेसिक जानकारी दिखाता है, और जैसे ही वह पास आता है, जानकारी खुलकर डिटेल में दिखने लगती है। Apple इसमें कस्टमाइजेबल फेसेस का कलेक्शन भी दे रहा है, जिसमें Photos, Flow और Snoopy शामिल हैं, साथ ही विजेट्स और शेयर्ड फोटो एल्बम्स दिखाने के ऑप्शन्स भी मिलते हैं।

HomeView एक साथ 6 लोगों तक के फेशियल रिकग्निशन को सपोर्ट करता है। Apple का कहना है कि इससे घर का हर सदस्य अपने खुद के एप्स और विजेट्स के साथ एक पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन देख सकता है। Messages और Calendar जैसे एप्स में मौजूद पर्सनल जानकारी सिर्फ पहचाने गए यूजर तक ही सीमित रहती है। वहीं दूसरी तरफ, शेयर्ड एल्बम्स और म्यूजिक को घर का कोई भी सदस्य एक्सेस कर सकता है।

Apple का स्मार्ट होम हब A18 चिप पर चलता है। इसमें Siri AI है। इसका वॉयस असिस्टेंट दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी, बेहतर म्यूजिक डिस्कवरी और ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस को सपोर्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे iOS 27 में होता है। Siri AI अलग-अलग एप्स से पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है, और HomeView पर शुरू हुई बातचीत को Siri एप में जारी रखा जा सकता है।

ऑडियो सेटअप की बात करें तो Apple HomeView के डिस्प्ले में दो कस्टम फुल-रेंज ड्राइवर्स, एक डाउन-फायरिंग वूफर और बेस में दो फोर्स-कैंसलिंग पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, ये डिवाइस रियल टाइम में लाउडनेस और बेस रिस्पॉन्स को एडजस्ट करने के लिए कंप्यूटेशनल ऑडियो का इस्तेमाल करता है। इसमें कम्पैटिबल HomePod और AirPlay स्पीकर्स के साथ स्पेशल ऑडियो और मल्टी-रूम प्लेबैक का सपोर्ट भी शामिल है।

HomeView 'Center Stage' फीचर के साथ FaceTime को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यूजर्स वॉयस कमांड या ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं। किचन में काम करते वक्त HomeView रेसिपीज को स्टेप-बाय-स्टेप इंस्ट्रक्शन्स के तौर पर दिखा सकता है और हैंड्स-फ्री टाइमर कंट्रोल्स ऑफर करता है।

इसके साथ ही, HomeView कम्पैटिबल स्मार्ट होम एक्सेसरीज के लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड के तौर पर काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यूजर्स टच या Siri AI के जरिए लाइट्स, थर्मोस्टेट, लॉक्स और ब्लाइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इसका 'Home Camera' फेस एक साथ 9 कैमरों की लाइव फीड दिखा सकता है।