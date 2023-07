फोल्डेबल फोन भूल जाइए! Apple बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है Rollable iPhone, सामने आई पेटेंट की जानकारी

Rollable iPhone एपल Rollable iPhone के लिए पेटेंट पिछले साल नवंबर 2022 में दायर किया था। अब जाकर इस सप्ताह इसे सार्वजनिक किया गया है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में इस अवधारणा से संबंधित कई पेटेंट दायर किए हैं। आने वाले समय में एपल iPhone iPad टेलीविज़न और यहां तक कि वाहन डैशबोर्ड के लिए रोल डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकता है। (फोटो-जागरण)

Apple has filed a patent for a rollable iPhone with the US Patent and Trademark Office

नई दिल्ली, टेक डेस्क। iPhone 15 लॉन्च कुछ महीनों में होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ प्रमुख खबरों में, Apple कुछ साल बाद एक रोलेबल iPhone लॉन्च कर सकता है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि iPhone 15 एक स्पेशल iPhone होगा और iPhone 14 से काफी बेहतर होगा। हाल ही में प्रकाशित पेटेंट के अनुसार, Apple एक रोल करने वाला iPhone डेवलप करने की प्रक्रिया में है। यानी एपल फोल्डेबल स्मार्टफोन से एक कदम आगे रोलेबल आईफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। Apple जल्द ला सकता है Rollable iPhone रिपोर्ट की माने तो एपल ने इसके लिए पेटेंट पिछले साल नवंबर 2022 में दायर किया गया तह और अब जाकर इस सप्ताह सार्वजनिक किया गया है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में इस अवधारणा से संबंधित कई पेटेंट दायर किए हैं। पेटेंट में आप डिजाइन को आसानी से देख सकते हैं। पेटेंट के मुताबिक फोन को रोल किया जा सकता है। एपल के कई डिवाइस को मिल सकता है रोलेबल डिस्प्ले फाइल पेटेंट में दिखाई दे रहा है कि फोन की डिस्प्ले सपाट है और नीचे साइड इसको पकड़ को मोड़ा जा सकता है। यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ने अब Apple का एक और पेटेंट आवेदन प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में एपल iPhone, iPad, टेलीविज़न और यहां तक कि वाहन डैशबोर्ड के लिए रोल डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकता है। सितंबर 2023 में लॉन्च हो सकती है iPhone 15 सीरीज उम्मीद है कि Apple सितंबर 2023 में iPhone 15 सीरीज लॉन्च कर सकता। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रो मॉडल टाइटेनियम फ्रेम के साथ पेश किए जा सकते हैं। कीमत की बात करें तो iPhone 15 सीरीज को 925 डॉलर (लगभग 76,300 रुपये) की शुरुआती कीमत में पेश किया जा सकता है। iPhone 15 और iPhone 15 Plus मॉडल को लेकर बताया जा रहा है कि ये कंपनी के मौजूदा A16 बायोनिक चिपसेट पर रन करेंगे।

Edited By: Anand Pandey