Annual Apple Design Awards के विनर बने ये 12 ऐप्स, इनके शानदार फीचर्स से बदलेगा यूजर का एक्सपीरियंस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इन दिनों एपल का साल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्ररेंस चल रहा है। इवेंट के पहले दिन ही एपल यूजर्स के लिए कंपनी कई सर्विस और प्रॉडक्ट का एलान कर दिया है।

इसी के साथ कंपनी ने अब एनुअल एपल डिजाइन अवार्ड (annual Apple Design Awards) के तहत 12 बेस्ट डिजाइन्ड ऐप्स को चुना है। विनर्स को 36 फाइनालिस्ट में से चुना गया है। आइए जल्दी से एपल प्रोडक्ट के लिए चुने गए 12 बेस्ट डिजाइन्ड ऐप्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

Universe Website Builder ऐप यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन कंपनी (Universe Exploration Company)ने डेवलप किया है। यह ऐप वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स और ऑप्शन के साथ लाया गया है।

Stitch गेमिंग ऐप को Lykke Studios ने डेवलप किया है। यह गेमिंग ऐप मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट और कस्टम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के साथ लाया गया है।

Congratulations to the 2023 Apple Design Awards winners! Your best-in-class apps and games inspire and delight users from around the world. #WWDC23

