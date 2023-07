Android 14 में ऐप्स साइडलोड करने पर मिलेगी वॉर्निंग, यूजर्स और स्मार्टफोन दोनों रहेंगे सुरक्षित

Android 14 इन दिनों अपने फाइनल टेस्टिंग फेज पर है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनी इसका स्टेबल वर्जन पब्लिक कर सकती है। गूगल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर काफी जानकारी सामने आ चुकी है। नए एंड्रॉइड में ऐप्स साइडलोड करने वाले यूजर्स को वॉर्निंग मिलेगी। हालांकि यूजर्स इसे नजरअंदाज कर ऐप डाउनलोड और यूज कर पाएंगे।

Android 14 will warn users for sideloading apps on phone.

HighLights Android 14 में ऐप्स साइडलोडिंग पर मिलेगी वॉर्निंग यूजर्स और स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है फीचर वार्निंग के बावजूद थर्ड पार्टी ऐप्स कर पाएंगे इस्तेमाल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Android 14 Beta इन दिनों अपने फाइनल टेस्टिंग पर है। आने वाले दिनों में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेबल वर्जन रोल आउट कर दिया जाएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में कई जानकारी हमारे सामने है। इनमें से एक साइडलोड ऐप्स को लेकर है, जो यूजर्स के लिए बड़े काम का हो सकता है। Android 14 में गूगल यूजर्स को थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप डाउनलोड करने पर वॉर्निंग शो करेगा। हालांकि राहत वाली बात यह है कि यूजर्स इन ऐप को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर पाएंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो यह केवल सॉफ्ट वॉर्निंग होगी, जिसे यूजर्स नजरअंदाज कर सकते हैं। किस काम आएगा नया फीचर Google का कहना है कि वह साइडलोडेड ऐप्स विश्वसनीयता के लिए ऐसा कर रहा है। यानी वह यह ट्रैक करना चाहता है कि ऐप्स को कहां से इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐप को फोन इंस्टॉल करना यूजर्स के लिए कितना सुरक्षित है। यही कारण है कि Android 14 में यूजर्स को साइडलोड ऐप को लेकर वॉर्निंग दिखाई देगी। इस वॉर्निंग के साथ Google, ऐप्स को साइडलोड करने के जोखिमों के बारे में यूजर को जानकारी देगा। इसके साथ ही ऐप को ऑरिजनल सोर्स या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऐप करने को लेकर सुझाव देगा। iOS में भी ऐप साइडलोड कर सकते हैं यूजर्स अज्ञात स्रोतों से ऐप इंस्टॉल करने से यूजर्स और उनकी स्मार्टफोन हमेशा एक जोखिम रहता है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम में इस फीचर से कंपनी इन जोखिमों से निपटना चाहती है। कंपनी ने यह फीचर ऐसे समय में पेश किया है जब Apple को iOS पर ऐप्स को साइडलोड करने की अनुमति देने के लिए मजबूर है। यूरोपियन यूनियन (EU) के नए नियम ने iPhone निर्माता को अन्य ऐप स्टोर का सपोर्ट शुरू करने के लिए कहा था। हालांकि ऐसा करने से न सिर्फ यूजर्स बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। कब रिलीज होगा Android 14 एंड्रॉइड 14 बीटा अपने स्टेबल रिलीज की ओर आगे बढ़ रहा है। संभव है आने वाले कुछ महीनों में गूगल अपकमिंग Pixel 8 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। इस साल अक्टूबर में नए फोन के साथ Android 14 को रिलीज करने की उम्मीद है।

