    Amazon Video ने लॉन्च किया AI-जनरेटेड वीडियो रीकैप फीचर, ऐसे करता है काम

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    नया Amazon Video Recaps फीचर Prime Video पर दर्शकों को पिछले सीजन की AI-जनरेटेड वीडियो समरी देता है, जिसमें प्लॉट पॉइंट, कैरेक्टर्स, डायलॉग और वॉयसओवर शामिल होते हैं। ये खास तौर पर तब काम आता है जब किसी शो का नया सीजन रिलीज़ होता है, ताकि दर्शक जल्दी से स्टोरी रिफ्रेश कर सकें। अभी यह फीचर US में चुनिंदा Amazon Original शो के लिए बीटा में उपलब्ध है।

    Amazon Video ने AI-जनरेटेड वीडियो रीकैप फीचर लॉन्च किया। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Video Recaps को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक नए AI-पावर्ड फीचर के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसका मकसद दर्शकों को AI-जनरेटेड वीडियो समरी देना है, जिसमें शो के पिछले सीजन के मेजर प्लॉट पॉइंट, कैरेक्टर, खास पल और डायलॉग शामिल हैं, साथ ही वॉयसओवर नरेशन भी है। Amazon का दावा है कि जब शो का नया सीजन रिलीज होगा तो Video Recaps व्यूअर्स के लिए एक रिफ्रेशर का काम करेगा। स्ट्रीमिंग सर्विस पहले से ही टेक्स्ट-बेस्ड समरी देती है, जिसे X-Ray Recaps कहा जाता है। नया वीडियो रीकैप फीचर अभी US में बीटा में उपलब्ध है।

    Amazon Video Recaps फीचर की डिटेल

    US-बेस्ड टेक जायंट ने अपने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया, जिसे Amazon Video Recaps कहा जा रहा है। ये उन शो के सीजन के लिए AI-जनरेटेड वीडियो रीकैप देता है जिन्हें दर्शक पहले ही देख चुके हैं। जैसे ही किसी खास शो का नया सीजन रिलीज होता है, यूजर्स को Prime Video पर स्टोरीलाइन, प्लॉट पॉइंट और कैरेक्टर्स पर रिफ्रेशर पाने की एबिलिटी मिलेगी। अभी बीटा में चल रहा Amazon Video Recaps, US में कुछ चुनिंदा इंग्लिश लैंग्वेज के Amazon Original शो के लिए उपलब्ध है।

    अभी के लिए, यूजर Fallout, Tom Clancy's Jack Ryan, Upload, Bosch, और The Rig जैसे शो के वीडियो रीकैप देख सकते हैं। इसके अलावा, ये सिर्फ़कस्टमर के 'लिविंग रूम डिवाइस' के लिए उपलब्ध है। हालांकि, कंपनी आने वाले महीनों में इसे दूसरे डिवाइस के लिए भी रिलीज करने का प्लान बना रही है। Amazon Video Recaps व्यूअर्स को शो का नया सीजन देखने से पहले एक विज़ुअल समरी देने के लिए 'सिंक्रोनाइज्ड वॉयस नरेशन, डायलॉग स्निपेट और म्यूजिक' लाएगा।

    ये Amazon के X-Ray Recaps पर बना है, जो पहले स्ट्रीम किए गए शो की AI से बनी समरी भी देता है, बिना स्पॉइलर के। टेक्स्ट-बेस्ड समरी में कहानी के खास पॉइंट और क्लिफहैंगर्स होते हैं जो देखने वाले को शुरू करने से पहले पता होने चाहिए। सपोर्टेड Amazon Original शो के लिए वीडियो रीकैप और X-Ray Recaps बटन डिटेल पेज पर दिखेंगे।

    Amazon Video Recaps कैसे काम करता है, ये बताते हुए कंपनी ने कहा कि ये फीचर पिछले सीजन के खास प्लॉट पॉइंट्स, सबसे खास पलों और किरदारों को एनालाइज करेगा और जेनरेटिव AI मॉडल के साथ वीडियो बनाएगा। इसके बाद, AI मॉडल 'सबसे दिलचस्प' वीडियो क्लिप ढूंढेगा, उन्हें ऑडियो इफेक्ट्स, डायलॉग्स और म्यूज़िक के साथ जोड़ेगा और फिर उन्हें AI से जेनरेटेड वॉयसओवर नरेशन के साथ जोड़कर एक वीडियो रीकैप बनाएगा।

