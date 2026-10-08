Amazon सेल: Samsung के अल्ट्रा 5G फोन पर डिस्काउंट, 200MP कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जैसे फीचर्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर आज से Great Indian Festival 2026 सेल शुरू हो गई है, जिसमें कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। हर सेल इवेंट की तरह इस बार भी Amazon सेल में सबसे बड़ी डील्स स्मार्टफोन्स पर मिल रही हैं। ऐसे में अगर आप भी कोई प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy S26 Ultra पर इस वक्त बेस्ट डील मिल रही है।

वैसे तो इस फोन की कीमत काफी ज्यादा है लेकिन सेल में फोन की कीमत 30 हजार रुपये तक कम हो गई है। डिवाइस क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही इसमें 5,000 mAh की बैटरी भी है। चलिए डील के बारे में जानते हैं...

Samsung Galaxy S26 Ultra पर डिस्काउंट Samsung Galaxy S26 Ultra की वैसे तो ऑफिशियल कीमत 1,54,999 रुपये से शुरू होती है लेकिन Amazon पर ये प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन अभी सिर्फ 1,24,999 रुपये में मिल रहा है, यानी फोन पर 30 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।

फोन पर और ज्यादा बचत के लिए आप पेमेंट करने के लिए Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं और 6,249 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं जिससे और डिस्काउंट मिल जाएगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Samsung Galaxy S26 Ultra में 6.9-इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इस फोन में 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट और Vision Booster सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल रहा है।