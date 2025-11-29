Amazon Black Friday Sale: महंगे फोन मिल रहे हैं सस्ते, कीमत 6,499 रुपये से शुरू; देखें लिस्ट
Amazon Black Friday Sale 2025 जारी है। इसमें ग्राहकों को स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टैबलेट, लैपटॉप, PC, स्मार्ट ग्लास, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, गीजर और गेमिंग कंसोल जैसे ढेरों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर डील्स मिल रही हैं। आइए जानते हैं Redmi के फोन्स पर मिल रही डील्स के बारे में।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Black Friday Sale 2025 जारी है। इस सेल में कई तरह के प्रोडक्ट्स पर अच्छी डील्स मिल रही हैं। ई-कॉमर्स कंपनी का ये लेटेस्ट सेल इवेंट हाल ही में शुरू हुआ है। इसमें स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टैबलेट, लैपटॉप, PC, स्मार्ट ग्लास, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, गीजर और गेमिंग कंसोल जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स काफी कम कीमतों पर मिल रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक नए सेल इवेंट की आखिरी तारीख की घोषणा नहीं की है, इसलिए आप जल्द ही उन गैजेट्स पर डील्स देख लें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं।
Amazon Black Friday Sale 2025: बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट
अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Amazon Black Friday Sale 2025 में कई Redmi स्मार्टफोन डिस्काउंटेड कीमतों पर मिल रहे हैं। आप Axis Bank, Bank of Baroda और HDFC Bank के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अपना नया फोन खरीदते समय 10 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
इसके अलावा, कंपनी Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 10 परसेंट की छूट भी दे रही है। इसके अलावा, आप अपना अगला हैंडसेट खरीदते समय कैशबैक ऑफर, आसान EMI ऑप्शन और एक्सचेंज बोनस का भी फायदा उठा सकते हैं।
फिलहाल हम यहां आपको Redmi के स्मार्टफोन्स पर मिल रही डील्स के बारे में यहां बताने जा रहे हैं। सेल में ग्राहक Redmi A4 5G को 11,999 रुपये की जगह 7,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसी तरह Redmi 13 5G Prime Edition को 19,999 रुपये की जगह 11,199 रुपये में, Redmi 15 5G को 17,999 रुपये की जगह 14,999 रुपये में, Redmi Note 14 5G को 21,999 रुपये की जगह 15,499 रुपये में, Redmi Note 14 Pro+ 5G को 34,999 रुपये की जगह 24,999 रुपये में और Redmi A5 को 8,999 रुपये की जगह 6,499 रुपये में खरीद सकते हैं।
