कौन हैं अमर सुब्रमण्यम? जो Apple के बने 'खेवनहार', मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एक बड़ा बदलाव किया है और अमर सुब्रमण्यम को नया Vice President of AI नियुक्त कर दिया है। सुब्रमण्यम काफी वक्त से एप्पल के AI प्रमुख रहे जॉन जियानांद्रिया की जगह लेंगे। बताया जा रहा है कि वे अगले साल वसंत तक सलाहकार की भूमिका में रहेंगे और इसके बाद रिटायर हो जाएंगे।

एप्पल के CEO टिम कुक का कहना है कि AI कंपनी की स्ट्रेटेजी का मुख्य हिस्सा रहा है। कंपनी ने अपने ब्लॉग में यह भी बताया है कि सुब्रमण्यम की AI और मशीन लर्निंग रिसर्च में काफी अच्छी पकड़ है और उसे प्रोडक्ट्स में उतारने का एक्सपीरियंस एप्पल की फ्यूचर इनोवेशन योजनाओं के लिए बेहद अहम होगा। चलिए जानें कौन हैं अमर सुब्रमण्यम?

कौन हैं अमर सुब्रमण्यम? अमर सुब्रमण्यम की एजुकेशन भारत में हुई है और उन्होंने 2001 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद वे IBM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। इसके बाद 2005 में उन्होंने University of Washington से पीएचडी शुरू की और माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप व विजिटिंग रिसर्चर के रूप में काम किया।

सुब्रमण्यम ने पीएचडी पूरा करने के बाद उनका करियर गूगल की ओर मुड़ा, जहां से वो Google Mountain View में स्टाफ रिसर्च साइंटिस्ट बने। यहां आठ साल बाद उन्हें प्रमोशन मिला और इसके बाद वे Principal Engineer और फिर 2019 में VP of Engineering बन गए। गूगल में उन्होंने Gemini असिस्टेंट के इंजीनियरिंग हेड के तौर पर काम किया। 16 साल के लंबे कार्यकाल के बाद वे जुलाई में थोड़े टाइम के लिए Microsoft में CVP of AI बने।