Airtel ने लॉन्च किया धमाकेदार प्रीपेड रिचार्ज प्लान, फ्री कॉलिंग और डेटा का एक महीने से ज्यादा ले सकेंगे मजा

Airtel Launched New Prepaid recharge Plan Of 289 Rupees With 35 days Validity अगर आप भी एक एयरटेल यूजर हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है। कंपनी ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। नया रिचार्ज प्लान एक महीने से ज्यादा की वैलिडिटी के साथ लाया गया है। इस नए रिचार्ज प्लान के बारे में ही बता रहे हैं।