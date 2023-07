Airtel, Jio, VI और BSNL के 28 दिन वैलिडिटी वाले सबसे सस्ते अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान

Airtel Jio VI और BSNL अपने अपने ग्राहकों को अलग-अलग कीमत में रिचार्ज प्लान उपलब्ध करवाते हैं। आज हम आपको 28 दिन वैलिडिटी वाले अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान की जानकारी दे रहे हैं। एयरटेल जियो वोडाफोन आइडिया और बीएसएनल के इन प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा मिलता है। यहां हम आपको इन प्लान्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Airtel, Jio, VI and BSNL affordable unlimited recharge plan with 28 days validity.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। भारत में टेलीकॉम कंपनियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। टेलीकॉम कंपनियां अपने-अपने यूजरबेस को बचाएं रखने के लिए बेहद कम और एग्रेसिव प्राइस में मंथली प्लान ऑफर करती हैं। आज हम आपको एयरटेल, जियो, वीआई (वोडाफोन-आइडिया) और बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) के 28 दिन वैलिडिटी वाले अनलिमिटेड कॉलिंग वाले रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन प्लान में कंपनियां डेली हाई-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस सर्विस ऑफर करती है। 28 दिन वैलिडिटी वाले सस्ते प्लान Jio Rs 209 Plan रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को 209 रुपये वाला रिचार्ज प्लान ऑफर करती है। इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 1GB प्रतिदिन का डेटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। वैलिडिटी: 28 दिन

28 दिन डाटा: 1GB प्रतिदिन

1GB प्रतिदिन कॉलिंग: अनलिमिटेड

अनलिमिटेड एसएमएस: 100 SMS प्रतिदिन Airtel Rs 239 Plan एयरटेल यूजर्स को 239 रुपये के प्लान में 28 दिन वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर करती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5GB डेटा और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं। एयरटेल का यह प्लान जियो मुकाबले भले 30 रुपये महंगा है लेकिन इसमें प्रतिदिन .5 GB डेटा ज्यादा मिलता है। वैलिडिटी: 28 दिन कॉलिंग: अनलिमिटेड डाटा: 1.5GB प्रतिदिन एसएमएस: 100 SMS प्रतिदिन VI Rs 269 Plan वोडाफोन आइडिया (VI) के ग्राहकों के लिए 28GB वैलिडिटी के साथ सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान 269 रुपये का है। इस प्लान में VI यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 1GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। वैलिडिटी: 28 दिन कॉलिंग: अनलिमिटेड डाटा: 1GB प्रतिदिन एसएमएस: 100 SMS प्रतिदिन BSNL Rs 184 Plan बीएसएनएल देश के अलग-अलग सर्कल में कई रिचार्ज प्लान ऑफर करता है। 28 दिन वैलिडिटी वाले जिस प्लान का जिक्र हम यहां कर रहे हैं वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिन के लिए रोज 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं। वैलिडिटी: 28 दिन डाटा: 1GB प्रतिदिन कॉलिंग: अनलिमिटेड एसएमएस: 100 प्रतिदिन (यह प्लान बीएसएनल के कुछ सर्कल में उपलब्ध है।)

