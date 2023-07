AI खोलेगा नौकरियों का पिटारा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर, Jobs की होगी बरसात

AI will be generation more job opportunities एआई टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों के काम आसान हो रहे हैं। हालांकि यह नई टेक्नोलॉजी इंटरनेट यूजर को लुभा तो रही है लेकिन उन्हें डर है कि एआई की वजह से उनकी नौकरी भी जा सकती है जबकि एआई को लेकर जानकारों का मत अलग है। यह टेक्नोलॉजी बंपर नौकरियों को लाने की वजह बन सकती है।