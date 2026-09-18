Ai+ Pulse 2 FE भारत में जल्द होगा, चार कलर ऑप्शन में फ्लिपकार्ट पर होगी बिक्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Ai+ Pulse 2 FE स्मार्टफोन के लॉन्च का एलान हो गया है। फिलहाल कंपनी ने इसके लॉन्च डेटा के बारे में जानकारी शेयर नहीं की है। कंपनी इस फोन को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया गया है। इस लिस्टिंग में अपकमिंग Ai+ Pulse 2 FE स्मार्टफोन के डिजाइन और कलर ऑप्शन के बारे में जानकारी शेयर की है। इंडियन स्मार्टफोन कंपनी ने इसी साल मार्च में Pulse 2 को 6,000mAh की बैटरी और 6.75-इंच की डिसप्ले के साथ लॉन्च किया था।

Ai+ Pulse 2 FE की इंडिया लॉन्चिंग कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart में अपकमिंग Ai+ Pulse 2 FE स्मार्टफोन को लिस्ट किया है। फिलहाल कंपनी ने इस फोन के लॉन्च डेटा के बारे में डिटेल शेयर नहीं की है। अपकमिंग Ai+ Pulse 2 FE स्मार्टफोन को ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और पर्पल कलर ऑप्शन में लाया जाएगा। Ai+ Pulse 2 FE स्मार्टफोन के रियर पैनल में ग्लो करने वाला Ai+ लोगो दिया है। इस फोन के रियर में डुअल रियर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों Ai+ Pulse 2 FE स्मार्टफोन के बारे में और भी जानकारी सामने आ सकती है।

इससे पहले Ai+ Pulse 2 स्मार्टफोन को कंपनी ने इसी साल मार्च 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लाया गया था। इस फोन में 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। Unisoc T7250 प्रोसेसर के साथ आने वाले इस फोन में 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 6,000mAh की बैटरी और 10W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

Ai+ ने हाल में Nova 2 Power स्मार्टफोन के लॉन्च को फ्लिपकार्ट पर टीज किया है। यह फोन सितंबर 19 को इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। एआईप्लस का यह फोन Blue Fusion, Blue Gold Fusion, Deep Purple, Midnight Black, और Ocean Green कलर में पेश किया जाएगा।