अगले महीने से महंगे हो जाएंगे Ai+ के स्मार्टफोन्स, 3,000 रुपये तक बढ़ेंगे दाम; चेक करें पूरी लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Ai+ भारत में अपने कई स्मार्टफोन्स की कीमतें रिवाइज कर रहा है और ये बदलाव अगले महीने से लागू होने जा रहे हैं। इस बदलाव का असर कंपनी के बजट और मिड-रेंज लाइनअप के कई मॉडल्स पर पड़ेगा, जिसमें अलग-अलग डिवाइस और कॉन्फिगरेशन के हिसाब से बढ़ोतरी की दर अलग-अलग होगी। कंपनी ने कीमतों में इस बदलाव की मुख्य वजह बढ़ते खर्चों को बताया है। ये नई दरें चुनिंदा मॉडल्स पर लागू होंगी, जबकि कंपनी के मौजूदा पोर्टफोलियो का एक स्मार्टफोन अपनी पुरानी कीमत पर ही बिकता रहेगा।

Ai+ स्मार्टफोन प्राइस हाइक की डिटेल्स कंपनी ने 28 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज जारी कर इस प्राइस हाइक की घोषणा की। इसमें कहा गया कि कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत और दूसरे खर्चों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। नई कीमतें 15 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।

खास बात ये है कि सिर्फ Ai+ ही ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने दाम बढ़ा रही है। मेमोरी और कंपोनेंट की बढ़ती लागत के बीच Samsung, Oppo और Realme जैसी कंपनियों ने भी अपने चुनिंदा मॉडल्स की कीमतें बढ़ाई हैं। कीमतों में हो रहे ये बदलाव पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री के एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं, जहां कंपनियां बढ़े हुए खर्च का कम से कम कुछ हिस्सा खरीदारों पर डाल रही हैं।

इस प्राइस हाइक का असर Pulse 2 और Nova 2 सीरीज के चुनिंदा मॉडल्स पर पड़ेगा, जिनमें AI+ Pulse 2 FE, AI+ Nova 2 Neo 5G और AI+ Nova 2 Ultra 5G शामिल हैं। आप कौन सा मॉडल और वेरिएंट चुनते हैं, इस आधार पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक अतिरिक्त चुकाने होंगे। अगर आप इनमें से कोई फोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप इसे 14 नवंबर तक इसकी मौजूदा कीमत पर ही खरीद सकते हैं।