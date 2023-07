Adobe Firefly AI: बड़े कमाल का है ये एआई टूल, 8 भारतीय भाषाओं को करता है सपोर्ट; प्रॉम्प्ट से बना सकते हैं इमेज

Firefly को फोटोशॉप के साथ इंटीग्रेट किया गया है। दूसरे AI image जेनरेटर्स की तरह Firefly इमेज में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से खाली स्पेस को आसानी से एलिमेंट से भर सकता है। कंपनी ने घोषणा की है कि जेनेरिक एआई मॉडल अब गुजराती हिंदी मलयालम मराठी नेपाली पंजाबी तमिल और तेलुगु सहित आठ क्षेत्रीय भाषाओं सहित 100 से अधिक भाषाओं में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का सपोर्ट करता है।

Adobe's Firefly AI image generator now supports text prompts in over 100 languages.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Adobe अपने FireFly AI Image जनरेटर को अधिक लैंग्वेज सपोर्ट के साथ अपडेट कर रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि जेनेरिक एआई मॉडल अब गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सहित आठ क्षेत्रीय भाषाओं सहित 100 से अधिक भाषाओं में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का सपोर्ट करता है। यह सर्विस 20 भाषाओं में भी जल्द लॉन्च होगी, जिसके फ्रेंच, जर्मन, जापानी, स्पेनिश और ब्राज़ीलियाई पुर्तगाली वर्जन अभी उपलब्ध हैं। क्या है Adobe FireFly AI Firefly को फोटोशॉप के साथ इंटीग्रेट किया गया है। दूसरे AI image जेनरेटर्स की तरह Firefly इमेज में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से खाली स्पेस को आसानी से एलिमेंट से भर सकता है। Firefly इनपुट और जिस गैलरी पर इसे प्रशिक्षित किया गया है, उसके आधार पर पूरा इमेज डेवलप कर सकता है। नया अपडेट Adobe द्वारा एंटरप्राइज के लिए Firefly का विस्तार करने के लगभग एक महीने बाद आया है ताकि कंपनियों को अच्छी इमेज डिजाइन करने की सुविधा मिल सके। एडोब ने अभी तक अपने वीडियो एडिटिंग प्लेटफार्मों, जैसे प्रीमियर प्रो, प्रीमियर रश, आफ्टर इफेक्ट्स इत्यादि में फायरफ्लाई की जेनरेटर एआई क्षमताओं का विस्तार नहीं किया है। Google BARD में भी मिले कई नए अपडेट Google अपने जेनरेटिव AI मॉडल, बार्ड के लिए और ज्यादा लैंग्वेज सपोर्ट का विस्तार भी कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में, बार्ड को हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती और उर्दू सहित भारतीय भाषाओं के लिए सपोर्ट मिला है। एआई चैटबॉट अब इमेज इनपुट को भी समझ सकता है। यूजर्स एक फोटो अपलोड कर सकते हैं और बार्ड से इमेज के भीतर आसान कैप्शन के लिए इसका विश्लेषण करने के लिए कह सकते हैं।

Edited By: Anand Pandey