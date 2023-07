Microsoft और Activision Blizzard ने अधिग्रहण को खत्म करने की समय सीमा बढ़ा दी है। दोनों कंपनियों के बीच यह डील करीब 566200 करोड़ रुपये की होनी है। पॉपुलर गेम Call of Duty के पब्लिशर ने बताया कि डील पूरा करने की समय सीमा 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को दस साल तक गेम का लाइसेंस देने की पेशकश की है।

Activision Blizzard And Microsoft Extend Deal Deadline to October 18.

Your browser does not support the audio element.

HighLights Activision Blizzard का अधिग्रहण करना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर गेम Call of Duty का पब्लिशर है Activision Blizzard दोनों कंपनियों के बीच 5,68,800 करोड़ रुपये में होनी है डील

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Microsoft को लेकर खबर है कि वह गेमिंग कंपनी Activision Blizzard का अधिग्रहण करने वाली है। दोनों कंपनियों के बीच यह सौदा करीब 5,66,200 करोड़ रुपये में होना है। Activision Blizzard ने बताया कि सौदा पूरा करने की समय सीमा 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। दोनों कंपनियां यूनाइटेड किंगडम के एंटीट्रस्ट अथॉरिटी से डील के अप्रूवल पर काम कर रही हैं। Activision Blizzard पॉपुलर गेम Call of Duty (COD) का पब्लिशर है। उसने आगे बताया कि दोनों कंपनियां इस बात पर भी राजी हैं कि अगर यह सौदा 29 अगस्त तक पूरा हो जाता है तो डील टर्मिनेशन फीस को 3 बिलियन डॉलर (करीब 24,600 करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 3.5 बिलियन डॉलर (करीब 28,700 करोड़ रुपये) कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 15 सितंबर के बाद यह फीस बढ़कर 4.5 बिलियन डॉलर (करीब 36,900 करोड़ रुपये) की हो जाएगी। सौदे में क्यों हो रही देरी? अमेरिका की दोनों कंपनियां इस इस डील को 18 जुलाई तक पूरा करने पर सहमत थी। लेकिन, अमेरिकी रेगुलेटर्स और ब्रिटेन द्वारा इसे रिस्ट्रक्चर करने के दबाव में सौदा पूरा करने में देर हो रही है। यूएस फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) ने शुरुआत में इस डील पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का रुख किया था। उसकी दलील थी कि इस सौदे के बाद माइक्रोसॉफ्ट के Xbox को एक्टिविजन गेम तक विशेष पहुंच मिल जाएगी। इससे दूसरी गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे निंटेंडो कंसोल और सोनी ग्रुप के प्लेस्टेशन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की दलील Microsoft का कहना है कि यह डील गेमर्स और गेमिंग कंपनियों दोनों के लिए लाभकारी है। इसके साथ ही रेगुलेटरी अथॉरिटी की चिंताओं का जवाब देते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए 10 साल तक गेम का लाइसेंस देने की भी पेशकश की है। Activision Blizzard ने सोनी के गेमिंग कंसोल PlayStation पर 'कॉल ऑफ ड्यूटी' के लिए समझौता किया था, जो Microsoft के Xbox का सबसे बड़ा प्रतियोगी है।

Edited By: Subhash Gariya