Threads का मेटा के सालाना रेवन्यू में 2025 तक होगा बड़ा शेयर, कंपनी को होगा करीब 8 बिलियन डॉलर का फायदा

according to Evercore ISI Meta Threads May Add 8 Billion Dollar to Meta Annual Revenue मेटा थ्रेड्स को लेकर जानकारों का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म आने वाले सालों में कंपनी के सालाना रेवेन्यू में एक बड़ा शेयर जोड़ता नजर आएगा। मेटा थ्रेड्स को इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। मेटा थ्रेड्स को कंपनी ने 6 जुलाई को लॉन्च किया है।