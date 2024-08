6000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता Smartphone, दाम 7800 रुपये से भी कम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एक बड़ी बैटरी फोन की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। आप 6000mAh बैटरी फोन कम दाम में खरीद सकते हैं। जी हां, आप इस फोन को 7800 रुपये से भी कम में अपना बना सकते हैं। हम यहां Infinix Smart 8 Plus स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। इनफिनिक्स फोन को आप Timber Black/Shiny Gold/Galaxy White कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इस फोन में 50MP कैमरा भी मिलता है। आइए जल्दी से इस फोन की कीमत और स्पेक्स को लेकर डिटेल्स चेक कर लेते हैं-

रैम और रोम की बात करें तो फोन 4GB(Up to 8GB) LPDDR4X रैम और 64GB/128GB स्टोरेज के साथ लाया जाता है।

बैटरी

Infinix Smart 8 Plus दमदार बैटरी के साथ आने वाला फोन है। फोन 6000mAh बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।

Infinix Smart 8 Plus की कीमत

Infinix Smart 8 Plus की शुरुआती कीमत 4GB+128GB वेरिएंट के लिए 7790 रुपये पड़ती है। फोन की खारीदारी फ्लिपकार्ट से की जा सकती है। All Bank Credit and Debit Card ट्रांजैक्शन पर 750 रुपये का डिस्काउंट भी पाया जा सकेगा।

