50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले Realme के फोन को सस्ते में खरीदने का मौका, जानें क्या मिल रहे ऑफर

Realme Narzo N53 Discount and Offer Realme Narzo N53 फोन 500 रुपये से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। यह कंपनी का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है। अगर आपके पास HSBC Credit Card है तो आप फोन पर 7.5% इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप इस फोन को EMI पर खरीदना चाहते हैं तो आपको हर महीने 430 रुपये देने होंगे।

50MP Camera and 5000mah battery phone Realme Narzo N53 on discount check deal and specification

Your browser does not support the audio element.