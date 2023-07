5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला Xiaomi रेडमी स्मार्टफोन मिल रहा सस्ता, यहां जानें ऑफर डिटेल्स

Xiaomi का Redmi 12C स्मार्टफोन को अमेजन से सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। रेडमी का यह फोन भारत में 8999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ था जिसे फिलहाल 1200 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है। इस फोन में MediaTek Helio G85 SoC और 50 MP का प्राइमरी कैमरा और 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

5000mAh battery 50MP camera xiaomi redmi phone on discount check offer details.

