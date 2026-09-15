Redmi ने लॉन्च 10000mAh बैटरी वाला Pro Max स्मार्टफोन, Snapdragon प्रोसेसर, 32MP Selfie और 50MP कैमरा भी
Redmi ने भारतीय बाजार में अपनी नई Redmi Note 17 Pro सीरीज लॉन्च की है, जिसमें Redmi Note 17 Pro Max भी शामिल है।
HighLights
10000mAh बैटरी और 100W हाइपरचार्ज सपोर्ट के साथ लॉन्च।
Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर और 50MP OIS कैमरा दिया गया।
IP69K रेटिंग और 3 मीटर ड्रॉप प्रोटेक्शन जैसी मजबूती।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली।Xiaomi के सब-ब्रांड रेडमी ने इंडियन मार्केट में नई रेडमी नोट 17 प्रो सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के दो मॉडल - Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max पेश किए गए हैं। रेडमी नोट 17 प्रो मैक्स की बात करें तो इसे Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर और 10000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है।
Redmi Note 17 Pro Max की स्पेसिफिकेशन्स
Redmi Note 17 Pro Max में 6.83-इंच की 1.5K रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस 3500nits है। रेडमी की यह डिस्प्ले लो-लाइट और फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन से लैस है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो डिस्प्ले में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus 2 का सपोर्ट दिया गया है। रेडमी का यह फोन Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट और LPDDR5x RAM के साथ आता है।
रेडमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (ओआईएस) सपोर्ट करता है। इसके साथ ही सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो कंपनी ने 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया है। पैक पैनल में कैमरा लेंस के साथ एलईडी फ्लैश भी दिया गया है। रेडमी के इस फोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।
रेडमी के इस फोन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो IP66+IP68+IP69+IP69K की रेटिंग मिलती है। इसके साथ ही कंपनी का दावा है कि 3 मीटर की हाइट से गिरने पर भी फोन नहीं टूटेगा। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित HyperOS 3 पर रन करता है। इस फोन को 4 एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट का सपोर्ट मिलेगा।
रेडमी नोट 17 प्रो मैक्स 5जी फोन में 10000mAh की बैटरी गई है। इस फोन में 100W HyperCharge फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यह फोन 0 से 100 प्रतिशत चार्ज 70 मिनट में चार्ज हो जाता है। कंपनी का दावा है कि मात्र 20 मिनट की चार्जिंग में फोन दिनभर का बैकअप ऑफर कर सकता है। कंपनी का यह भी कहना है कि सामान्य यूज के दौरान बैटरी एक बार चार्ज करने पर 4 दिन तक चल सकती है।
Redmi Note 17 Pro Max की कीमत और सेल डिटेल्स
Redmi Note 17 Pro Max स्मार्टफोन को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट को 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 44,999 रुपये है। इसके साथ ही टॉप वेरिएंट 50,999 रुपये की कीमत में लया गया है। इस फोन की सेल 23 सितंबर से शुरू होगी। बैंक डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, कोटक और आईडीएफसी फर्सट बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 5000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही एचएडीबी फाइनेंस पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।
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