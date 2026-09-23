पैन कार्ड में फोटो या सिग्नेचर अपडेट करने का सबसे आसान तरीका, फोन से ही हो जाएगा काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के टाइम में पैन कार्ड एक जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसका यूज बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स से जुड़े कई कामों में किया जाता है। हालांकि, वक्त से साथ पैन कार्ड पर लगी फोटो या सिग्नेचर पुराने हो जाते हैं या फोटो उम्मीद के अनुसार अच्छी नहीं आई होती। ऐसी कंडीशन में आपको नया पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है।

आप मौजूदा पैन कार्ड में ही घर बैठे फोटो और सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको ऑनलाइन करेक्शन रिक्वेस्ट डालनी होगी। इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और नई फोटो व सिग्नेचर की स्कैन कॉपी रेडी कर लेनी है। अप्लाई करने के दौरान निर्धारित शुल्क का पेमेंट भी करना पड़ेगा।

पहले क्या क्या तैयार रखें? PAN में फोटो या सिग्नेचर चेंज करने के लिए अप्लाई करने से पहले जरूरी डाक्यूमेंट्स तैयार रखें। पहचान के प्रमाण के तौर पर सबसे पहले आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही नई पासपोर्ट साइज फोटो की डिजिटल कॉपी और नए सिग्नेचर की क्लीन इमेज भी तैयार रख लें। फोटो और सिग्नेचर को पोर्टल पर बताए गए साइज और फॉर्मेट के मुताबिक रखें।